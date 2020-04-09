"Повна нісенітниця": вчені спростували зв’язок коронавірусу з 5G

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Науковці засудили конспірологічні теорії, які стверджують, що технологія 5G допомагає поширювати коронавірус.

У соціальних мережах з'явилися відео, на яких видно підпалені вежі мобільного зв'язку в Бірмінгемі та Мерсісайді.

Їх поширювали у Facebook, YouTube та Instagram - зокрема, й на верифікованих акаунтах із сотнями тисяч підписників.

Але вчені кажуть, що сама ідея зв'язку між Covid-19 та 5G є повною нісенітницею та неможливою з біологічної точки зору.

Медичний директор NHS England Стівен Повіс назвав такі теорії змови "найгіршим прикладом фейкових новин".

Теорія змови

Багато хто з тих, хто поширював такі пости, підтримують конспірологічну теорію, згідно з якою технологія 5G - яку використовують мережі мобільного зв'язку і яка працює завдяки сигналам, що передаються через радіохвилі, - якимось чином може сприяти поширенню коронавірусу.

Ці теорії, схоже, вперше з'явилися у Facebook наприкінці січня, приблизно у той час, коли зафіксували перші випадки захворювання у США.

Судячи з усього, їхніх адептів можна умовно поділити на два табори:

Одні стверджують, що 5G може пригнічувати імунну систему і таким чином робить людей більш схильними до зараження вірусом.

Інші припускають, що сам вірус можна якось передавати за допомогою технології 5G.

Обидва ці твердження є "повною нісенітницею", говорить доктор Саймон Кларк, доцент клітинної мікробіології в Університеті Редінга.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Великій Британії розслідують серію підпалів веж мобільного зв'язку

"Ідея про те, що 5G пригнічує вашу імунну систему, не витримує критики", - говорить доктор Кларк.

Хоча дуже сильні радіохвилі можуть викликати підвищення температури, 5G навіть приблизно не настільки потужні, щоб якимось чином вплинути на людей.

"Радіохвилі можуть порушити вашу фізіологію, бо вони підвищують вашу температуру, внаслідок чого імунна система не може функціонувати. Але (рівні енергії від. - Ред) радіохвиль 5G дуже невисокі, і вони навіть близько не настільки сильні, щоб впливати на імунну систему. Щодо цього було проведено багато досліджень".

Радіохвилі, які використовують у 5G та інших технологіях мобільного зв'язку, знаходяться на низькочастотному кінці електромагнітного спектра. Менш потужні, ніж видиме світло, вони недостатньо сильні, щоб пошкодити клітини - на відміну від випромінювання на високочастотному кінці спектра, що містить сонячні промені та медичні рентгенівські промені.

Також 5G не може поширювати вірус, додає Адам Фінн, професор педіатрії Бристольського університету.

"Нинішню епідемію викликав вірус, який передається від однієї зараженої людини до іншої. Ми знаємо, що це правда. Ми навіть вирощуємо вірус, отриманий від хворої людини, у лабораторії. Віруси та електромагнітні хвилі, завдяки яким працюють мобільні телефони та інтернет, це різні речі. Настільки ж різні, як крейда та сир", - каже він.

Також важливо відзначити ще один головний недолік таких теорій змови - коронавірус поширюється у тих містах Великої Британії, де 5G вже запровадили, та у таких країнах, як Іран, де взагалі ще немає цієї технології.

До спалаху коронавірусу вже було багато страшних історій про ризики 5G для здоров'я, які перевіряла команда Reality Check.

На початку цього року багаторічне дослідження Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP) спростувало такі твердження, заявивши, що немає доказів того, що мобільні мережі викликають рак чи інші захворювання.

Але схоже, що дезінформації стає все більше.

В організації Mobile UK заявили, що хибні чутки та теорії про зв'язок 5G та коронавірусу викликають занепокоєння, а Департамент цифрових технологій, культури, медіа та спорту підтвердив, що "немає жодних вірогідних доказів такого зв'язку".

Віруси проникають до клітин людини або тварин і там розмножуються - саме це викликає інфекцію. Поза людським організмом віруси довго жити не можуть, тому щоб вижити, їм потрібно потрапити у інший організм - зазвичай через крапельки рідини, що виділяються під час кашлю або чхання.

Секвенування геномів цього коронавірусу дозволяє припустити, що він перейшов до людини від тварин, а потім почав передаватися від людини до людини.

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