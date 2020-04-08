Венедіктова відкрила справу проти Порошенка за реформу Верховного суду
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила справу щодо можливих протиправних дій експрезидента Петра Порошенка через призначення суддів реформованого Верховного суду.
Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, відомості про це в Єдиний реєстр досудових рішень генпрокурорка внесла 6 квітня.
Мова йде про можливі неправомірні дії при виданні указів від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного Суду".
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Цими указами президент Петро Порошенко призначив нових суддів Верховного суду після реформи й набрання нових служителів Феміди на відкритому конкурсі.
Щодо відкриття справи проти Порошенка до генпрокурорки звернулись працівники Верховного Суду України, який реформували в 2017 році.
На їхню думку, підстави для видання указів президента і призначення суддів не відповідають нормам Конституції та закону "Про судоустрій та статус суддів".
Також у зверненні працівники Верховного Суду України вказали, що були незаконно позбавлені права на працю та її оплату у зв'язку із "так званою ліквідацією ВСУ".
Ці дії прокуратура кваліфікувала за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п'яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора.
Показово, що Ірина Венедіктова брала участь у конкурсі на зайняття посади судді у реформованому Верховному суді, проте не набрала достатньо балів.
"Це спроба дискредитації Верховного суду і встановлення контролю над ним у справі "Привату", - оцінили цю ситуації адвокати Петра Порошенка.
Реформа 2016 року
Реформа Верховного суду розпочалась в 2016 році. Тоді найвищий судовий орган країни повністю перезавантажили. Старий суд фактично ліквідували й на конкурсі набрали нових суддів.
Новий орган назвали просто "Верховний Суд", а "Україну" з назви прибрали.
Більшість суддів старого ВСУ не змогли потрапити до нового органу.
Старому складу Верховного Суду України це не сподобалось і він оскаржив конституційність реформи.
В лютому Конституційний суд ухвалив рішення, в якому визнав неконституційним ліквідацію старого Верховного суду України, проте визнав легітимність нового.
Детальніше про те, як зараз функціонує Верховний суд і як на нього вплинуло рішення КС, читайте тут.
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