Венедіктова відкрила справу проти Порошенка за реформу Верховного суду

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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила справу щодо можливих протиправних дій експрезидента Петра Порошенка через призначення суддів реформованого Верховного суду.

Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, відомості про це в Єдиний реєстр досудових рішень генпрокурорка внесла 6 квітня.

Мова йде про можливі неправомірні дії при виданні указів від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 "Про призначення суддів Верховного Суду".

Цими указами президент Петро Порошенко призначив нових суддів Верховного суду після реформи й набрання нових служителів Феміди на відкритому конкурсі.

Щодо відкриття справи проти Порошенка до генпрокурорки звернулись працівники Верховного Суду України, який реформували в 2017 році.

На їхню думку, підстави для видання указів президента і призначення суддів не відповідають нормам Конституції та закону "Про судоустрій та статус суддів".

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Також у зверненні працівники Верховного Суду України вказали, що були незаконно позбавлені права на працю та її оплату у зв'язку із "так званою ліквідацією ВСУ".

Ці дії прокуратура кваліфікувала за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п'яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора.

Показово, що Ірина Венедіктова брала участь у конкурсі на зайняття посади судді у реформованому Верховному суді, проте не набрала достатньо балів.

"Це спроба дискредитації Верховного суду і встановлення контролю над ним у справі "Привату", - оцінили цю ситуації адвокати Петра Порошенка.

Реформа 2016 року

Реформа Верховного суду розпочалась в 2016 році. Тоді найвищий судовий орган країни повністю перезавантажили. Старий суд фактично ліквідували й на конкурсі набрали нових суддів.

Новий орган назвали просто "Верховний Суд", а "Україну" з назви прибрали.

Копирайт изображения Верховний суд Image caption Валентина Данішевська - голова Верховного суду

Більшість суддів старого ВСУ не змогли потрапити до нового органу.

Старому складу Верховного Суду України це не сподобалось і він оскаржив конституційність реформи.

В лютому Конституційний суд ухвалив рішення, в якому визнав неконституційним ліквідацію старого Верховного суду України, проте визнав легітимність нового.

Детальніше про те, як зараз функціонує Верховний суд і як на нього вплинуло рішення КС, читайте тут.

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