Копирайт изображения Reuters Image caption Джо Байден (ліворуч) та Берні Сандерс (праворуч)

Американський політик Берні Сандерс зупинив свою кампанію на праймеріз від Демократичної партії у кандидати в президенти.

Такий розвиток звільняє шлях для колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.

Пан Сандерс заявив про це своїм співробітникам під час конференс-дзвінка у середу.

Очікується, що він невдовзі звернеться до всіх своїх прихильників.

Сандерс та Байден були головними претендентами від Демократичної партії для того, щоб позмагатись за крісло президента США з Дональдом Трампом.

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Сенатор з Вермонту Берні Сандерс часто називає себе "демократичним соціалістом".

Боротьба між ним та Байденом мала триватим до кінця праймеріз, що проходять у країні до червня.

Переможець представлятиме демократів у двобої з Дональдом Трампом на президентських виборах, які відбудуться 3 листопада.

Своїм прихильникам, серед яких багато молодих американців, Сандерс обіцяв "політичну революцію".

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