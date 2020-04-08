Коронавірус в Україні: ЄС дасть Києву 190 мільйонів євро на боротьбу з хворобою
Європейський Союз надасть Україні 190 мільйонів євро на допомогу у боротьбі з коронавірусом.
Як повідомив у Twitter єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї, країнам Східного партнерства виділять загалом 962 мільйони євро, з яких Україна отримає 190.
Гроші Україні - на негайні та короткотермінові потреби.
Як приклад цілей, на які піде допомога, вказані: допомога вразливим групам населення, перехід на онлайн освіту та боротьба з дезінформацією.
Про точні строки отримання грошей у повідомленні не згадують.
Загалом ЄС надасть країнам-партнерам 15 мільярдів євро.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter подякував ЄС та зауважив, що час у цій ситуації надважливий.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!