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Європейський Союз надасть Україні 190 мільйонів євро на допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомив у Twitter єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї, країнам Східного партнерства виділять загалом 962 мільйони євро, з яких Україна отримає 190.

Гроші Україні - на негайні та короткотермінові потреби.

Як приклад цілей, на які піде допомога, вказані: допомога вразливим групам населення, перехід на онлайн освіту та боротьба з дезінформацією.

Про точні строки отримання грошей у повідомленні не згадують.

Загалом ЄС надасть країнам-партнерам 15 мільярдів євро.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter подякував ЄС та зауважив, що час у цій ситуації надважливий.

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