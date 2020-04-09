Коронавірус і щури: чому під час карантину побільшало гризунів

Копирайт изображения AFP via Getty Images Image caption Роберт Корріган називає щурів "майстрами адаптації"

Закриття ресторанів та карантин, який змусив людей сидіти вдома, вплинули на харчові звички та поведінку щурів, кажуть експерти.

Наприкінці минулого місяця у Французькому кварталі Нового Орлеану з'явилися цілі зграї непроханих гостей.

Невдовзі після того, як через коронавірус закрили бари та ресторани Луїзіани, щури повилазили зі своїх хованок.

Збільшення кількості цих гризунів у містах не дивує відомого родентолога Роберта Коррігана.

"Коли у певному місці є колонія щурів, яка харчується завдяки туристам, які смітять, та великій кількості сміття, яке вивозять уночі, - це може бути Вашингтон, Нью-Йорк та будь-яке інше місто, де щури звикли до легкодоступної їжі, - коли це зникає, вони не знають, що робити", - каже він.

"Ці щури голодні", - сказала журналістам Клавдія Рігель з управління з боротьби зі шкідниками у Новому Орлеані.

А люди в усьому світі змінюють свою поведінку через пандемію коронавірусу.

У деяких місцях через карантин сміття, яким звикли харчуватися щури, зникло, і їм доводиться до цього пристосовуватись.

Корріган, чий офіс розташований у Нижньому Мангеттені, каже, що його друзі розповідали, як бачили щурів у нових районах та в незвичний час для цих переважно нічних тварин.

Водночас в інших місцях люди не побачили жодних змін у звичках місцевих щурів. Ці колонії можуть харчуватися побутовими відходами, яких досі багато, а не ресторанним сміттям.

У Британії Національна служба з боротьби зі шкідниками цього місяця попередила, що "закриття шкіл, пабів, ресторанів, готелів, туристичних пам'яток та інших громадських місць для забезпечення соціальної дистанції матиме непередбачувані наслідки".

Якщо є доступна їжа, популяції шкідників можуть оселятися у спорожнілих будівлях і почуватися там господарями через відсутність людей - або, якщо їжі немає, вони вирушатимуть на її пошуки, йдеться у повідомленні.

"Майстри адаптації"

Голодні щури можуть проходити досить великі відстані і опинитися геть в іншому районі, де раніше не було щурів", - розповів Корріган BBC.

У них дуже добре розвинений нюх, завдяки якому вони знаходять їжу, а їхні міцні зуби дозволяють долати дерев'яні, пластикові та текстильні перепони.

"Вони є в усьому світі, вони є скрізь, і вони не змогли б поширитися по всьому світу, якби не були дуже кваліфікованими майстрами адаптації", - говорить він.

Але збільшення кількості щурів навколо не означає, що вони заволодіють містами.

Навпаки, за словами Коррігана, зараз ідеальний час для контролю, й чиновники Нового Орлеана заявили, що вони вживають додаткових заходів для контролю над чисельною популяцією щурів у місті.

Голодні щури з більшою імовірністю братимуть їжу з пасток.

Родентолог також каже, що "санітарія - це боротьба зі шкідниками" - без їжі щури "почнуть їсти одне одного і таким чином контролюватимуть власну кількість".

Канібалізм дуже поширений у колоніях, що зазнають стресу.

"Ці щури не лишать ні шматочка м'яса на кістках своїх жертв", - каже Корріган.

Небажані гості

Голодні щури можуть завдати шкоди, створюючи безлад у будинках і поширюючи хвороби.

"Якщо їх не контролювати, вони можуть опинитися в чиємусь будинку, спальні, або з дітьми, або в будинку для літніх чи у лікарні", - говорить він.

Відомо, що щури можуть переносити близько 55 різних хвороб, хоча досі не було жодних повідомлень про щурів, що переносять Covid-19.

Вони також можуть перегризати деревину та електричні дроти, що може призвести до пожежі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щури виходять у пошуках їжі

Щоб щури не потрапили до приватного будинку, переконайтеся, що ви заблокували усі лазівки для них - на кшталт тріщин, отворів біля фундаменту, труб тощо.

У самому приміщенні переконайтесь, що їм немає де сховатися, і не захаращуйте оселю. Зберігайте їжу в контейнерах, захищених від гризунів.

Якщо ви все ж побачите щурів удома, доктор Корріган радить не намагатися позбутися їх самотужки, а викликати професіоналів.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!