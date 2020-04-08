"А динозаврів ти не переміг?" У мережі кепкують із заяви Путіна про половців

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Українці у соцмережах іронізують щодо нової заяви Володимира Путіна про історію.

У середу під час наради з губернаторами щодо протидії коронавірусу президент Путін заявив, що Росія переможе хворобу, як колись печенігів та половців.

"Все пройде і це пройде, - запевнив президент РФ. - Наша країна не раз проходила через серйозні випробування: і печеніги її мордували, і половці - усе подолала Росія. Переможе і цю заразу коронавірусну".

У соцмережах Путіна підловили на тому, що ця заява не відповідає історичним реаліям.

Адже печеніги та половці здійснювали набіги на Київську Русь переважно у Х-ХІІ століттях.

Зокрема, печеніги припинили набіги після нищівної поразки, якої завдав їм київський князь Ярослав Мудрий у 1036 році.

Московське князівство утворилося лише наприкінці ХІІІ століття.

"Ото реготу було б, як би печеніги взнали, що їх поборола Росія", - пише у Twitter користувач Іван Факов.

"Ага, давай... печенігів він переміг... А динозаврів ти не переміг часом?", - жартує у Facebook користувач Віталій Чепинога.

"Ні, то було Залісся, половці й печеніги туди не доходили. Правда, перший великорос Андрій Боголюбський був наполовину половець, оце да", - іронізує український історик та політолог Олександр Палій.

Пропустити Twitter допис , автор: @paliy_alex Путін щойно сказав, що Росію колись "терзалі і печенєгі, і половци".

Печеніги зникли з історичної арени (зусиллями киян) рівно за 111 років (!) до першої в історії згадки про Мосву. "І ето пройдьот" - сказав Путін про коронавірус.



І російські історичні викрутаси теж минуть. — Олександр Палій (@paliy_alex) 8 квітня 2020 р.

"Які печеніги і половці? Він реально марить", - пише Іван Яковина.

Пропустити Twitter допис , автор: @fe_city_boy Я: Надеюсь, Путин перестанет постоянно вспоминать про Великую Отечественную и найдёт, чем ещё Россия может гордиться.



Путин: Печенеги. — Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) 8 квітня 2020 р.

"Та вашої країни ще тоді не було! Це все одно, якби німці казали, що ми зупинили арабів у 732 році при Пуатьє. Ну, а чого ж? Це була держава франків, яка згодом стала імперією Карла Великого, яка потім розпалася у 843-му, а з її східної частини почалася Німеччина", - розмірковує Олег Шама.

"У Росії дві біди - печеніги і половці", - жартує користувач Микита Полозов.

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