"А динозаврів ти не переміг?" У мережі кепкують із заяви Путіна про половців
Українці у соцмережах іронізують щодо нової заяви Володимира Путіна про історію.
У середу під час наради з губернаторами щодо протидії коронавірусу президент Путін заявив, що Росія переможе хворобу, як колись печенігів та половців.
"Все пройде і це пройде, - запевнив президент РФ. - Наша країна не раз проходила через серйозні випробування: і печеніги її мордували, і половці - усе подолала Росія. Переможе і цю заразу коронавірусну".
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У соцмережах Путіна підловили на тому, що ця заява не відповідає історичним реаліям.
Адже печеніги та половці здійснювали набіги на Київську Русь переважно у Х-ХІІ століттях.
Зокрема, печеніги припинили набіги після нищівної поразки, якої завдав їм київський князь Ярослав Мудрий у 1036 році.
Московське князівство утворилося лише наприкінці ХІІІ століття.
"Ото реготу було б, як би печеніги взнали, що їх поборола Росія", - пише у Twitter користувач Іван Факов.
"Ага, давай... печенігів він переміг... А динозаврів ти не переміг часом?", - жартує у Facebook користувач Віталій Чепинога.
"Ні, то було Залісся, половці й печеніги туди не доходили. Правда, перший великорос Андрій Боголюбський був наполовину половець, оце да", - іронізує український історик та політолог Олександр Палій.
"Які печеніги і половці? Він реально марить", - пише Іван Яковина.
"Та вашої країни ще тоді не було! Це все одно, якби німці казали, що ми зупинили арабів у 732 році при Пуатьє. Ну, а чого ж? Це була держава франків, яка згодом стала імперією Карла Великого, яка потім розпалася у 843-му, а з її східної частини почалася Німеччина", - розмірковує Олег Шама.
"У Росії дві біди - печеніги і половці", - жартує користувач Микита Полозов.
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