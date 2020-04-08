Карантин в Україні: як надовго. Випуск новин 08.04.2020
У випуску 8 квітня:
- "Чому без маски?" Чи багато порушень режиму карантину - репортаж із патруля в Києві;
- Ухань, звідки все почалося, обережно відкривається після карантину. Китайці святкують - світ спостерігає;
- Відрізані від світу - селяни віддаленого гірського села в Італії стали предметом експерименту;
- І сам собі перукар - будні карантину. Ми зібрали розповіді і кадри домашніх самострижок.
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