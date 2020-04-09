Хроніки коронавірусу: Італія проти "інсинуацій" і дякує Путіну за допомогу

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Загальна кількість інфікованих коронавірусом наблизилась до 1,5 млн., тим часом італійський прем'єр вірить у те, що допомога Росії не пов'язана з можливим полегшенням санкцій проти Кремля.

Як шириться вірус

Станом на ранок 9 квітня, за даними американського Університету Джона Гопкінса, світ наближається до позначки у 1,5 млн хворих на COVID-19.

Загалом підтверджено 1 484 млн випадків інфікування коронавірусом.

Найбільше заражених у США (432 тис.), Іспанії (148 тис.), Італії (139 тис.), Німеччині (113 тис.) і Франції (83 тис.).

Копирайт изображения Getty Images Image caption США набагато випереджає всі інші країни за кількістю хворих

Китай, з якого почалася пандемія, за кількістю інфікованих (82 тис.) вже не входить до першої п'ятірки у світі.

Померло від COVID-19 більше 88,5 тис. людей. Найбільше - в Італії, Іспанії, Франції, Великій Британії та США (перш за все - у Нью-Йорку).

Одужало ж від хвороби майже у чотири рази більше - 330 тис. людей.

В Україні підтверджено більше 1 600 випадків COVID-19. Кількість померлих перевищила півсотні.

У Британії в середу була зафіксована рекордна кількість смертей - за добу померли 938 пацієнтів. Всього в країні - понад 7 тисяч смертей і 61,5 тисячі заразилися.

Тим часом стан здоров'я британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який третю ніч перебуває у реанімації, поліпшується, повідомив на брифінгу міністр фінансів Ріші Сунак. Прем'єр сідає і спілкується з лікарями.

В Італії напередодні було зареєстровано рекордне число людей, які вилікувалися від коронавірусу за добу - понад 2 тисячі осіб.

Італійська лада визнає, що ситуація починає покращуватися, але знімати карантин ще зарано.

У США число жертв Covid-19, навпаки, збільшилася - за минулу добу померло 1 965 людей. Всього в країні вірус забрав життя майже 15 тисяч людей, 4,5 з них померли в Нью-Йорку.

Італія дякує Путіну і сумнівається у ЄС

Італійський прем'єр Джузеппе Конте в інтерв'ю BBC закликав Євросоюз більше допомагати країнам, які найбільше постраждали від коронавірусу, та відкинув ідею про те, що Росія надсилала Італії допомогу, щоб послабити санкції за анексію Криму.

За словами італійського політика, ЄС має допомагати більш адекватно, інакше криза з коронавірусом може знищити європейський проєкт.

Image caption Італійський прем'єр Конте (ліворуч) у розмові з BBC заявив, що припущення, ніби Росія допомагала його країні з якимись політичними цілями - це образливі "інсинуації"

Зараз Італія та низка інших країн просувають ідею, щоб всі країни Євросоюзу фінансово допомогли тим його членам, які найбільше постраждали від пандемії. Але інші держави, наприклад Нідерланди, виступають проти цього, що вже викликало суперечки між міністрами фінансів країн єврозони.

Інші ж країни, такі як Китай, Куба, Україна та Росія, раніше вже послали своїх лікарів та медикаменти в Італію.

Москва додала до своїх посилок напис "від Росії з любов'ю", а її телеканали показали кадри, на яких деякі італійці заміняють прапор ЄС на російський.

На питання BBC, чи може така допомога бути пов'язана зі сподіваннями Кремля на підтримку Італії у послабленні санкцій ЄС проти Росії, Джузеппе Конте відповів, що такі "інсинуації" його "глибоко ображають".

"Це образа для італійського уряду... А також для Володимира Путіна, який ніколи б і подумати не міг, щоб використовувати це для якогось впливу", - запевнив італійський прем'єр.

ВООЗ просить менше політизувати коронавірус

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав менше політизувати пандемію коронавірусу.

Так він відповів на критику президента США Дональда Трампа, що ВООЗ надто концентрувалася на Китаї і не змогла попередити глобальне поширення епідемії.

Копирайт изображения AFP Image caption Тедрос Гебреісус

Трамп також пригрозив припинити внески від США для ВООЗ.

У відповідь Тедрос Гебреісус запевнив, що його організація дбає про кожну націю.

"Будь ласка, єднайтеся на національному рівні, не використовуйте COVID чи якісь політичні цілі", - закликав керівник ВООЗ.

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