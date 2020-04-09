Коронавірус в Україні пришвидшується: новий рекорд інфікованих за день
В Україні підвищується динаміка поширення коронавірусу - 224 нові випадки COVID-19 за добу. Такі дані дає МОЗ 9 квітня зранку. Минулий рекорд поширення за добу був напередодні - 206.
Загалом же в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
57 людей померли.
45 - одужали.
Найбільше хворих у Чернівецькій області (302 випадки), у Києві (300 випадків), Івано-Франківській області (218 випадків), на Тернопільщині (169 випадків) і Київщині (130 випадків).
На Миколаївщині все ще не зафіксовано жодного випадку.
Раніше уряд припустив можливість послаблення карантину у випадку зменшення динаміки поширення коронавірусу.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!