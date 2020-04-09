Коронавірус в Україні пришвидшується: новий рекорд інфікованих за день

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В Україні підвищується динаміка поширення коронавірусу - 224 нові випадки COVID-19 за добу. Такі дані дає МОЗ 9 квітня зранку. Минулий рекорд поширення за добу був напередодні - 206.

Загалом же в Україні зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

57 людей померли.

45 - одужали.

Найбільше хворих у Чернівецькій області (302 випадки), у Києві (300 випадків), Івано-Франківській області (218 випадків), на Тернопільщині (169 випадків) і Київщині (130 випадків).

На Миколаївщині все ще не зафіксовано жодного випадку.

Раніше уряд припустив можливість послаблення карантину у випадку зменшення динаміки поширення коронавірусу.

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