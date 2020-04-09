Коронавірус у монастирях Києва: вже другий на карантині, захворів архієпископ

Копирайт изображения church.ua Image caption Іонинський монастир

Вже другий православний монастир Києва - Свято-Троїцький Іонинський - закрився на карантин, а його намісник архієпископ Іона (Черепанов) повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус.

Монастир розташований у ботанічному саду Києва і є одним з найвідоміших в столиці.

Раніше стало відомо, що на карантин закрилась Києво-Печерська лавра. Офіційно відомо про чотирьох хворих там.

Хворіє також її намісник митрополит Павло. Він здав тест на коронавірус, проте у своєму відеозверненні не уточнив його результат.

"Друзі, ось і мене зачепила світова хвороба. Після недільної служби на вулиці в мене піднялась температура, у понеділок дійшла до 38, і я про всяк випадок зробив тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", - написав архієпископ Обухівський Іона, який є вікарним єпископом Київської митрополії.

Він каже, що перебуває у повній ізоляції, служби в монастирі йдуть, але без прихожан.

Монастир, як і ботанічний сад, на карантині, уточнив він. Де він заразився, єпископ не знає.

Раніше монахи монастиря писали у соціальних мережах, що їхній намісник захворів, хоча спочатку заперечував проблему і саму небезпеку пандемії.

Іонинський монастир підпорядковується УПЦ Московського патріархату.

В останні дні з'являється все більше повідомлень про хворих на коронавірус священнослужителів.

В умовах карантину влада намагається обмежити функіонування храмів.

8 квітня влада заявила про заборону прихожанам відвідувати служби. Ходити у храм можна не більше двом вірянам одночасно, коли там не відбуваються літургії.

Вірус у Лаврі

У Києво-Печерській лаврі провели тестування на коронавірус братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.

У чотирьох з них виявили коронавірус. Однак, чи є серед них намісник, офіційно невідомо.

У відеозверненні митрополит Павло сказав, що хворіє, але не визнав прямо, що в нього коронавірус.

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На період карантину богослужіння у лаврі будуть проводити у закритому режимі - без допуску до храмів вірян. Богослужіння будуть показувати в інтернеті.

Перед тим намісник лаври закликав вірян ходити до храму і не боятись коронавірусу.

Києво-Печерська лавра є однією з найбільших православних святинь.

Вона перебуває в користуванні УПЦ Московського патріархату.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Києво-Печерська лавра - один із символів православ'я ще з часів Київської Русі

"Моліться, постіться, ходіть у храм"

13 березня на YouTube-каналі Києво-Печерської лаври з'явилося відеозвернення митрополита УПЦ МП Павла під назвою "Карантин: чи скасують богослужіння".

У ньому настоятель заявив, що "найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу".

"Не бійтесь нічого, не жахайтеся подій, які йдуть, а вони будуть, і буде ще гірше, якщо ми не покаємося", - наголосив владика Павло.

"Від нас сьогодні потрібне єдине: моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не дивіться: старше покоління чи молодше. Всі поспішайте до храму", - закликав священник.

Він також розкритикував "укази безумних велінь, щоб сьогодні не ходили до храмів".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Митрополит УПЦ МП Павло закликав людей ходити до храму

"Ми живемо у вільній, як називають сьогодні, демократичній країні. І ніхто не має права змусити мене не ходити до храму", - відзначив митрополит Павло.

Він запевнив, що не дозволить закрити Києво-Печерську лавру: "Ми будемо ходити хресними ходами, будемо цілодобово молитися".

Сам Павло ще 31 березня брав участь у постригу монахів лаври.

Влада Молдови раніше повідомила, що у групи паломників до Почаївської лаври після повернення додому виявили коронавірус.

У самій лаврі наразі заперечують наявність хворих на коронавірус, але тестів там не проводили.

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