Пожежі у Чорнобильській зоні та по всій Україні: чому горить і коли це припиниться
У Чорнобильській зоні та по всій Україні - займання сухої трави, які інколи переходять у серйозні пожежі.
Міста поруч задимлені, у повітрі Києва фіксують підвищену концентрацію вуглекислого газу.
Все - через аномально суху весну та безсніжну зиму, пояснюють у Гідрометцентрі.
Але найближчими днями ситуація може змінитися.
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Що відбувається у зоні
Зранку 9 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про продовження гасіння пожеж у західній частині Чорнобильської зони.
Вогню вже менше. Тим не менш, залучили більше 300 пожежних та авіацію, яка працює з 7-ї ранку до 20-ї вечора.
Пожежа виникла ще 4 квітня. За даними поліції, це сталося через 27-річного жителя села Рагівка, що поруч із зоною, який "задля забави" підпалив сміття, а потім не зміг його загасити. Чоловіка затримали.
Дим від пожежі у середу огоронув частину неба над Києвом і областю.
Що з повітрям і радіацією
Директор Гідрометцентру Микола Кульбіда запевнив, що жодного підвищення рівня радіації у Києві немає.
Невелике підвищення було лише у самій зоні відчуження, саме в районі пожеж.
"Цезій у дуже незначній концентрації. На гамма-фон він не впливає, і фон внаслідок пожеж у Києві та області не змінився", - розповіли напередодні BBC News Україна в Державному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.
Проте, за його словами, у повітрі в Києві виявили перевищення допустимих концентрацій по діоксиду азоту - вуглексилого газу.
Така весна
Головною ж причиною пожеж у ДСНС та Укргідрометцентрі називають аномальну суху весну, яка прийшла услід за безсніжною зимою.
"Трава і підстилаюча поверхня дуже пересушені, ефективних дощів давно не було", - звертає увагу Микола Кульбіда.
Тому пожежі виникають по всій Україні. Іноді їхня кількість доходить до 800 за добу.
На все це накладається і традиційне "паління трави".
Пожежники просять людей не спалювати сміття чи траву, не лишати у лісах просочене ганчір'я і не розводити там багать.
Коли припиняться пожежі?
Займання можуть припинитися лише зі зміною погоди.
Перший невеликий дощ на півночі (тобто і в Чорнобильській зоні) очікується 10 квітня.
Помірні опади будуть також 14 -15 та 22-23 квітня.
"Можливо, саме така зміна погоди покращить загальну ситуацію", - припускає Микола Кульбіда.
Його слова підтверджує метеорологиня Наталія Діденко.
"10-го квітня до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне із собою дощі та невелике похолодання у західних та північних областях України.
Потім знову потепліє, а 14-15 квітня приженуть ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління", - написала Наталія Діденко.
"Така синоптична ситуація "круть-верть" може зробити й з нашими головами такий самий "круть-верть", тому будьте до цього готовими", - попередила вона.
А дим з Києва може зникнути вже у найближчі дні, коли зміниться вітер.
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