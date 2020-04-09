Коронавірус і релігія: що кажуть у церквах. Випуск новин
У випуску 9 квітня:
- Спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі. Що робити вірянам і як зараз працюють церкви?
- Вірус, який дискримінує. Чому у США від COVID-19 помирають переважно темношкірі?
- Чи переносять комарі коронавірус? І чому від хвороби не допоможе ані часник, ані лимони? Розвінчуємо чергову порцію міфів про інфекцію.
- Бабуся, що живе у хатинці-веселці. Як одна сільська художниця зробила зі своєї домівки кольоровий шедевр.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!