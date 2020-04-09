Копирайт изображения PIPPA FOWLES / DOWNING STREET HANDOUT Image caption Востаннє на публіці Бориса Джонсона бачили тиждень тому

Британський прем'єр Борис Джонсон, який захворів на коронавірус, провів уже три ночі у реанімації. Зараз його стан покращується, але він залишається у лікарні.

Речник уряду повідомив, що прем'єр, який перебуває у лікарні Св. Фоми в Лондоні, "в гарному гуморі".

Бориса Джонсона доправили до лікарні у неділю, 10 днів по тому, як його тест на коронавірус виявився позитивним. У понеділок його поклали в реанімацію.

На Даунінг-стріт кажуть, що прем'єру продовжують давати кисень. Раніше речник прем'єра підтвердив, що штучну вентиляцію легенів не застосовують.

Борис Джонсон "дуже вдячний" за усю підтримку та "дякує Національній системі охорони здоров'я за чудову турботу".

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Британський прем'єр не з'являвся на публіці від минулого четверга, коли він на ґанку Даунінг-стріт приєднався до загальнонаціональної акції подяки медичним працівникам.

Поки британський прем'єр перебуває у шпиталі, його обов'язки виконує міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Тим часом, голова групи радників прем'єра Домінік Каммінгс перебуває на самоізоляції із симптомами коронавірусу.

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