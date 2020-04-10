Копирайт изображения Reuters Image caption Очільниця МВФ Кристаліна Георгієва очікує часткового відновлення у світовій економіці 2021 року, якщо пандемія піде на спад у другій половині 2020 року

Через пандемію коронавірусу світ зіткнувся з найгіршою економічною кризою з часів Великої депресії 1930-х років. Про це заявила очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Вона прогнозує, що 2021 року відбудеться лише часткове відновлення.

Через карантинні заходи багато компаній у світі закрилися та звільнили персонал.

На початку цього тижня в дослідженні ООН наголошувалося, що внаслідок спалаху коронавірусу припинили роботу повністю або частково компанії, в яких працює 3,3 мільярда людей - це 81% світової робочої сили.

Пані Георгієва зробила свою похмуру оцінку напередодні весняних зустрічей МВФ та Світового банку, яка пройдуть наступного тижня.

Найбільше постраждали, за її словами, ринки та країни, які розвиваються. Вони потребують сотень мільярдів доларів зовнішньої допомоги.

"Лише три місяці тому ми очікували позитивного зростання доходу на душу населення у понад 160 країнах-членах до 2020 року", - нагадала очільниця МВФ.

"Зараз прогнозуємо, що в цьому році понад 170 країн зазнають негативного зростання доходу на душу населення (падіння економіки. - Ред.). Насправді ми передбачаємо найгірші економічні наслідки після Великої депресії", - наголосила вона.

Пані Георгієва сказала, що якщо пандемія піде на спад у другій половині 2020 року, МВФ очікує лише часткового відновлення наступного року. Але вона попередила, що ситуація також може погіршитися.

"Я підкреслюю, що існує величезна невизначеність щодо перспектив. Можливим є погіршення залежно від багатьох змінних факторів, зокрема, тривалості пандемії", - сказала вона.

Копирайт изображения AFP Image caption Не працюють або працюють частково компанії, в яких зайняті 3,3 млрд людей

На початку цього тижня Міжнародна організація праці (МОП), агентство ООН, попередила, що пандемія є "найважчою кризою" після Другої світової війни.

В організації очікують знищення 6,7% робочого часу в усьому світі протягом другого кварталу 2020 року. Це все одно, що уявити втрату роботи 195 мільйонами штатних працівників.

Минулого місяця Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила, що для відновлення світової економіки знадобляться роки.

Генеральний секретар Анхель Гурріа заявив, що світова економіка зазнала більшого шоку, ніж після терористичних актів 11 вересня 2001 року або фінансової кризи 2008 року.

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