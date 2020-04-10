Хроніки коронавірусу: захисні маски для немовлят і надія для Нью-Йорку

Копирайт изображения Getty Images

У світі зареєстрували вже 1,6 мільйона хворих на коронавірус, Нью-Йорк б'є рекорди смертей, а Сінгапур, який успішно боровся з пандемією, накриває друга хвиля заражень.

Тим часом у Таїланді почали використовувати спеціальні захисні маски для немовлят.

Захист для найменших

Пандемія коронавірусу - страшний час для всіх, а особливо для новонароджених та майбутніх матерів.

У Таїланді почали вживати додаткових заходів для захисту новонароджених - для них роблять спеціальні маски.

Копирайт изображения Getty Images

На цій фотографії з госпіталю в Бангкоку видно, як медична сестра одягає маску на закутане у пелюшки немовля.

У країні за останній день зареєстрували 54 випадки коронавірусу. Тут померли загалом 32 людини, а кількість хворих досягла 2423.

Стрімкий ріст

Кількість зареєстрованих хворих на коронавірус у світі досягла 1,6 мільйона.

За день нових хворих стало більше на 100 тисяч.

Копирайт изображения Getty Images

Тільки минулої п'ятниці кількість інфікованих підібралась до одного мільйона.

Найбільше хворих у США - 465 тисяч, Іспанії - 153 тисячі, Італії - 143 тисячі, Франції - 118 тисяч, Німеччині - 118 тисяч, Китаї - 82 тисячі, Ірані - 66 тисяч та Великій Британії - 65 тисяч.

Проте варто пам'ятати, що ці дані - підтверджені випадки після проведення тестування, а реальна кількість у більшості країн є суттєво вищою.

Трагічний рекорд Нью-Йорка

У США штат Нью-Йорк продовжує лідирувати за кількістю смертей, випереджаючи цілі країни за цим показником.

За день тут зареєстрували одразу 799 смертей, що стало новим денним рекордом.

Хоча надію дає те, що кількість нових хворих на коронавірус падає другий день поспіль й складає 200 людей на добу.

Копирайт изображения Reuters

Влада вказує, що ці обнадійливі дані є результатом ефективного дотримування соціальної дистанції.

Загалом у США зафіксували близько 16,5 тисяч смертей від хвороби.

Нова хвиля у Сінгапурі

Сінгапур, який називають одним зі зразків ефективного запобігання коронавірусу, зіткнувся з другою хвилею зараження.

Попри ефективне запобігання спалаху під час першої хвилі без суворих карантинних заходів, у четвер в країні зареєстрували одразу 287 нових випадків.

Це пов'язують із поверненням сінгапурців з-за кордону, а також поширенням хвороби в гуртожитках трудових мігрантів із сусідніх країн.

Італія дякує Путіну і сумнівається у ЄС

Італійський прем'єр Джузеппе Конте в інтерв'ю BBC закликав Євросоюз більше допомагати країнам, які найбільше постраждали від коронавірусу, та відкинув ідею про те, що Росія надсилала Італії допомогу, щоб послабити санкції за анексію Криму.

За словами італійського політика, ЄС має допомагати більш адекватно, інакше криза з коронавірусом може знищити європейський проєкт.

Image caption Італійський прем'єр Конте (ліворуч) у розмові з BBC заявив, що припущення, ніби Росія допомагала його країні з якимись політичними цілями - це образливі "інсинуації"

Зараз Італія та низка інших країн просувають ідею, щоб всі країни Євросоюзу фінансово допомогли тим його членам, які найбільше постраждали від пандемії. Але інші держави, наприклад Нідерланди, виступають проти цього, що вже викликало суперечки між міністрами фінансів країн єврозони.

Інші ж країни, такі як Китай, Куба, Україна та Росія, раніше вже послали своїх лікарів та медикаменти в Італію.

Москва додала до своїх посилок напис "від Росії з любов'ю", а її телеканали показали кадри, на яких деякі італійці заміняють прапор ЄС на російський.

На питання BBC, чи може така допомога бути пов'язана зі сподіваннями Кремля на підтримку Італії у послабленні санкцій ЄС проти Росії, Джузеппе Конте відповів, що такі "інсинуації" його "глибоко ображають".

"Це образа для італійського уряду... А також для Володимира Путіна, який ніколи б і подумати не міг, щоб використовувати це для якогось впливу", - запевнив італійський прем'єр.

ВООЗ просить менше політизувати коронавірус

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус закликав менше політизувати пандемію коронавірусу.

Так він відповів на критику президента США Дональда Трампа, що ВООЗ надто концентрувалася на Китаї і не змогла попередити глобальне поширення епідемії.

Копирайт изображения AFP Image caption Тедрос Гебреісус

Трамп також пригрозив припинити внески від США для ВООЗ.

У відповідь Тедрос Гебреісус запевнив, що його організація дбає про кожну націю.

"Будь ласка, єднайтеся на національному рівні, не використовуйте COVID чи якісь політичні цілі", - закликав керівник ВООЗ.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!