Коронавірус в Україні: новий рекорд померлих і хворих за день

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В Україні підвищується динаміка поширення коронавірусу - 311 нових випадків COVID-19 за добу.

Такі дані дає МОЗ на ранок 10 квітня. Минулий рекорд поширення за добу був напередодні - понад двісті.

Загалом же в Україні зафіксували 2203 випадки коронавірусної хвороби.

69 людей померли. 12 з них - за минулу добу. Вчора МОЗ повідомляв про 57 померлих.

У попередню добу було 5 померлих.

61 пацієнт вже одужав.

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що приріст хворих за день склав 33%.

Кількість хворих, які одужали, також зріс на 16%.

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Найбільше хворих у Чернівецькій області (366 випадків), Києві (348 випадків), Івано-Франківській області (254 випадки), на Тернопільщині (196 випадків) і Київщині (140 випадків).

На Миколаївщині все ще не зафіксовано жодного випадку.

Пан Ляшко повідомив, що вчора він провів інспекцію у Миколаєві та спеціальна група займалась відбором зразків на хворобу для проведення аналізів у сусідніх областях.

Суттєвих порушень не виявили, але ситуацію з проведенням тестів у регіоні він бажає покращити.

Приховування можливих захворювань на коронавірус у регіоні наразі не виявили.

9 квітня Віктор Ляшко заявив, що очікуваного піку епідемії 14 квітня може і не бути.

"Ми можемо його обійти, якщо будемо дотримуватися карантинних заходів. До введення карантинних заходів пік очікувався на 14 квітня. Зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде", - заявив він в ефірі каналу 1+1.

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