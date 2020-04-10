Коронавірус в Україні: новий рекорд померлих і хворих за день
В Україні підвищується динаміка поширення коронавірусу - 311 нових випадків COVID-19 за добу.
Такі дані дає МОЗ на ранок 10 квітня. Минулий рекорд поширення за добу був напередодні - понад двісті.
Загалом же в Україні зафіксували 2203 випадки коронавірусної хвороби.
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69 людей померли. 12 з них - за минулу добу. Вчора МОЗ повідомляв про 57 померлих.
У попередню добу було 5 померлих.
61 пацієнт вже одужав.
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що приріст хворих за день склав 33%.
Кількість хворих, які одужали, також зріс на 16%.
Найбільше хворих у Чернівецькій області (366 випадків), Києві (348 випадків), Івано-Франківській області (254 випадки), на Тернопільщині (196 випадків) і Київщині (140 випадків).
На Миколаївщині все ще не зафіксовано жодного випадку.
Пан Ляшко повідомив, що вчора він провів інспекцію у Миколаєві та спеціальна група займалась відбором зразків на хворобу для проведення аналізів у сусідніх областях.
Суттєвих порушень не виявили, але ситуацію з проведенням тестів у регіоні він бажає покращити.
Приховування можливих захворювань на коронавірус у регіоні наразі не виявили.
9 квітня Віктор Ляшко заявив, що очікуваного піку епідемії 14 квітня може і не бути.
"Ми можемо його обійти, якщо будемо дотримуватися карантинних заходів. До введення карантинних заходів пік очікувався на 14 квітня. Зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде", - заявив він в ефірі каналу 1+1.
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