Як зрозуміти, що у вас - коронавірус?
- 10 квітня 2020
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Відрізнити симптоми коронавірусу від звичайної застуди часто непросто. Але є певні ознаки, які вказують на біду.
Як їх виявити і що робити у разі появи - пояснює кореспондент BBC News Україна Гліб Савченко.
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