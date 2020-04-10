Як зрозуміти, що у вас - коронавірус?

  • 10 квітня 2020

Відрізнити симптоми коронавірусу від звичайної застуди часто непросто. Але є певні ознаки, які вказують на біду.

Як їх виявити і що робити у разі появи - пояснює кореспондент BBC News Україна Гліб Савченко.

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