Рецепт BBC: Ідеальна печена картопля з часником

Запечена з часником та качиним жиром картопля - проста та ситна страва, яка вимагає мінімальних зусиль.

Розігрійте духовку до 190 градусів.

Наріжте картоплю четвертинками та відварюйте її в підсоленій воді 7-8 хвилин. Важливо, щоб картопля залишалася дещо твердою.

Злийте воду з картоплі, використовуючи друшляк. Потрусіть картоплю як слід, щоб її поверхня стала шорсткою.

Інгредієнти:

Качиний жир - 5 ст. ложок

Картопля - 16 шт.

Часник - 8 зубчиків

Чебрець - 8 гілочок

Морська сіль

Покладіть качиний жир у форму для запікання та розтопіть в духовці.

Додайте в форму картоплю, посипте подрібненим часником, чебрецем та морською сіллю, перемішайте, щоб картопля з усіх сторін вкрилася жиром.

Після цього запікайте картоплю в духовці протягом 45 хвилин, доки вона не стане золотою та хрусткою.

Час приготування - до 1 години.

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