Рецепт BBC: Ідеальна печена картопля з часником
Запечена з часником та качиним жиром картопля - проста та ситна страва, яка вимагає мінімальних зусиль.
Розігрійте духовку до 190 градусів.
Наріжте картоплю четвертинками та відварюйте її в підсоленій воді 7-8 хвилин. Важливо, щоб картопля залишалася дещо твердою.
Злийте воду з картоплі, використовуючи друшляк. Потрусіть картоплю як слід, щоб її поверхня стала шорсткою.
Інгредієнти:
- Качиний жир - 5 ст. ложок
- Картопля - 16 шт.
- Часник - 8 зубчиків
- Чебрець - 8 гілочок
- Морська сіль
Покладіть качиний жир у форму для запікання та розтопіть в духовці.
Додайте в форму картоплю, посипте подрібненим часником, чебрецем та морською сіллю, перемішайте, щоб картопля з усіх сторін вкрилася жиром.
Після цього запікайте картоплю в духовці протягом 45 хвилин, доки вона не стане золотою та хрусткою.
Час приготування - до 1 години.
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