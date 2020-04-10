Замість традиційної української паски на Великдень можна побалувати себе вишуканою італійською випічкою - панеттоне. Розповідаємо, як легко її приготувати.

Інгредієнти: Молоко - 150 мл

Сухі дріжджі швидкої дії - 2 ч. ложки

Цукор - 100 г

Яйця - 2 шт.

Вершкове масло - 175 г

Десертне вино Марсала - 3 ст. ложки

Ванільний екстракт - 1 ч. ложка

Борошно - 500 г

Сіль

Родзинки - 150 г

Апельсиновий сік або бренді - 4 ст. ложки

Цукати -75г

Олія Щоб прикрасити: Яйце

Мигдаль - 2 ст. ложки

Цукрова пудра

Щоб приготувати панеттоне, змішайте тепле молоко та сухі дріжджі.

Добре збийте яйця з цукром в окремій мисці, влийте туди розтоплене вершкове масло, вино та екстракт ванілі.

Змішайте підсолене борошно, яєчну та молочну суміш, тоді місіть тісто близько 10 хвилин.

Накрийте тісто та залиште в теплому місці приблизно на дві години.

Тим часом замочіть родзинки в апельсиновому соці або бренді.

Змастіть олією глибоку форму для випікання, вистеліть її папером для випічки.

Коли тісто добре підніметься, додайте до нього родзинки, цукати та місіть протягом 3-4 хвилин.

Тоді зробіть з нього кульку, покладіть в підготовлену форму для випікання та залиште там на годину, доки об'єм тіста не збільшиться вдвічі.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Змажте верхівку панеттоне збитим яйцем та посипте мигдалем.

Випікайте близько години, доки випічка не підніметься та не набуде золотисто-коричневого кольору.

Тоді остудіть панеттоне та перед подачею прикрасьте цукровою пудрою.

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