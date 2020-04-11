Простий рецепт смачного курчати, запеченого з лимоном

Запечене курча з лимоном - ідеальна страва для всієї родини. Її легко готувати і надовго вистачить.

Інгредієнти: Лимон

Пучок свіжого чебрецю

Курча - 1-1,5 кг

Часник - 2-3 зубчики

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Морська сіль

Свіжозмелений чорний перець

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Надріжте лимон навпіл, вставте гілочку чебрецю в щілину і помістіть лимон всередину очищеної та підготовленої до випікання курки.

Зробіть соус, подрібнивши в блендері часник, листя чебрецю та оливкову олію.

Як слід обмажте отриманою сумішшю курку ззовні та всередині.

Покладіть курку в форму для запікання, приправте її морською сіллю та перцем.

Накрийте курку фольгою та запікайте протягом 30 хвилин.

Інгредієнти:

Лимон

Пучок свіжого чебрецю

Курча - 1-1,5 кг

Часник - 2-3 зубчики

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Морська сіль

Свіжозмелений чорний перець

Тоді зніміть фольгу і випікайте ще 30 хвилин. Після цього знизьте температуру в духовці до 180 градусів та випікайте ще 25 хвилин до готовності.

Курка готова, коли, проштрикнувши її стегно ножем, ви побачите прозорий сік.

Вимкніть духовку, але залиште птицю відпочити всередині не менше 10 хвилин. Лише тоді дістаньте її з духовки та поріжте.

Викладіть на велику тацю та полийте зверху соком з форми, що утворився під час запікання.

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