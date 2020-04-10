Чорнобиль у вогні. Вражаючі фото

  • 10 квітня 2020
чорнобиль Копирайт изображения ДСНС

Вже тиждень у Чорнобильській зоні відчуження тривають пожежі - палають ліси, трава, покинуті хати.

Державна служба надзвичайних ситуацій намагається приборкати пожежі навіть за допомогою авіації. Але до кінця їх подолати досі не вдається.

Вогонь дістається до закинутих поселень у зоні та покинутих будинків, які спалахують, як сірники.

Їх також намагаються гасити пожежники.

чорнобиль Копирайт изображения Getty Images
Image caption Село Стара Марківка

Деякі села можуть повністю вигоріти, а такі, як Стара Марківка, горять просто зараз.

чорнобиль Копирайт изображения Getty Images
Чорнобильська дона Копирайт изображения NASA
Image caption Дим від пожеж у Чорнобильській зоні на фото із супутника

Ситуацію з пожежами в зоні відчуження відстежує онлайн-ресурс НАСА. Там опублікували космічні знімки Чорнобильської зони.

чорнобиль Копирайт изображения Getty Images
чорнобиль Копирайт изображения Getty Images
чорнобиль Копирайт изображения Getty Images

Рятувальники та поліція вказують, що причиною пожеж стають навмисні та ненавмисні підпали сухої трави.

Правоохоронці затримали деяких людей, яких підозрюють у підпалі трави у зоні відчуження.

чорнобиль Копирайт изображения ДСНС

Зима була дуже сухою й практично без снігу. Чорнобилська зона, як і весь регіон, страждають від пересихання.

Державне агентство з управління зоною відчуження наполягає, що сорок пунктів контролю радіаційного фону в зоні дозволяють контролювати рівень забруднення під час пожеж.

чорнобиль Копирайт изображения Getty Images

Наразі, як вказують в агентстві, радіаційна ситуація на всіх пунктах стабільна, тенденції до зростання не виявили.

Чорнобиль Копирайт изображения ДСНС
Image caption Ліс після пожежі

Там посилаються також на досвід, що під час пожеж в зоні відчуження радіаційний фон не змінюється.

Однак, вказують там, зростає концентрація радіонуклідів у повітрі на лінії вогню.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...

Також на цю тему

Новини на цю ж тему