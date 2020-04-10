Чорнобиль у вогні. Вражаючі фото
Вже тиждень у Чорнобильській зоні відчуження тривають пожежі - палають ліси, трава, покинуті хати.
Державна служба надзвичайних ситуацій намагається приборкати пожежі навіть за допомогою авіації. Але до кінця їх подолати досі не вдається.
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Вогонь дістається до закинутих поселень у зоні та покинутих будинків, які спалахують, як сірники.
Їх також намагаються гасити пожежники.
Деякі села можуть повністю вигоріти, а такі, як Стара Марківка, горять просто зараз.
Ситуацію з пожежами в зоні відчуження відстежує онлайн-ресурс НАСА. Там опублікували космічні знімки Чорнобильської зони.
Рятувальники та поліція вказують, що причиною пожеж стають навмисні та ненавмисні підпали сухої трави.
Правоохоронці затримали деяких людей, яких підозрюють у підпалі трави у зоні відчуження.
Зима була дуже сухою й практично без снігу. Чорнобилська зона, як і весь регіон, страждають від пересихання.
Державне агентство з управління зоною відчуження наполягає, що сорок пунктів контролю радіаційного фону в зоні дозволяють контролювати рівень забруднення під час пожеж.
Наразі, як вказують в агентстві, радіаційна ситуація на всіх пунктах стабільна, тенденції до зростання не виявили.
Там посилаються також на досвід, що під час пожеж в зоні відчуження радіаційний фон не змінюється.
Однак, вказують там, зростає концентрація радіонуклідів у повітрі на лінії вогню.
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