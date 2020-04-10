Хакери зламали Zoom і показали учням порно
У Сингапурі призупинили використання сервісу відеоконференцій Zoom для навчання. Це сталося після "дуже серйозного інциденту" під час домашнього уроку.
Сингапур закрив школи в середу через зростання кількості випадків коронавірусу.
Але одна з матерів розповіла місцевим ЗМІ, що під час уроку географії на екрані її доньки з'явились непристойні зображення, а потім двоє чоловіків попросили дівчат "посвітити" тілом.
Zoom завила BBC, що компанія "глибоко засмучена" через ці інциденти.
Нещодавно Zoom змінив налаштування за замовчуванням для домашнього навчання і видав посібник для вчителів.
Що сталося?
Батьки розповіли місцевим ЗМІ, що такі інциденти сталися на уроці географії.
На віртуальному уроці було приблизно 39 дітей підліткового віку. Хакери зламали стрім, а потім на екрані з'явилися "двоє білих чоловіків" і почали говорити непристойності. Урок негайно зупинили.
"Навчання в домашніх умовах повинно бути безпечним простором, - заявив один з батьків виданню Straits Times. - Я знаю, що ним важко керувати, але це мене дуже турбує".
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Як хакери отримали доступ, невідомо. Зустрічі в Zoom мають дев'ятизначні коди, і до них може приєднатися будь-який користувач із кодом, якщо ця сесія не захищена її організатором.
"Це дуже серйозний інцидент", - завили в урядовому підрозділі, який займається технологією освіти.
"Як запобіжний захід наші викладачі призупинять користування Zoom, поки ці питання безпеки не будуть виправлені", - додали там.
Чи вперше зламали Zoom?
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Zoom - це інструмент для відеоконференцій, який почали широко використовувати з 2013 року.
Але оскільки через пандемію Covid-19 в усьому світі почалися карантинні заходи, використання Zoom "сягнуло небес" протягом усього однієї ночі.
До минулого року його найбільша кількість щоденних користувачів становила 10 мільйонів. У березні цього року вона перевищила 200 мільйонів.
Але таке швидке зростання спричинило і проблеми. Зустрічі почали зламувати.
В одній з американських шкіл нещодавно через расистські образи було зірвано відеоконференцію. А під час засідання органу місцевої влади з'явилася порнографія.
Нещодавно компанія заявила, що витратить 90 днів і всі необхідні ресурси, аби "краще визначити та вирішити проблеми".
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