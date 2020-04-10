Комендантська година чи рекомендація: як на вихідні посилюють карантин

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Керівництво кількох українських регіонів анонсувало запровадження додаткових карантинних обмежень, які діятимуть під час вихідних та святкових днів.

Так, у Чернівецькій області з суботи до понеділка обмежать роботу усіх торговельних об'єктів (зокрема, продуктових магазинів). Працюватимуть лише аптеки.

Окрім того, жителі області на вихідних не матимуть змоги заправити автівку: місцеві АЗС обслуговуватимуть виключно машини екстрених служб та поліції.

Деякі ЗМІ навіть поширили інформацію, що в певних областях введуть комендантську годину. То про що насправді мова?

"Штрафів у 17 тисяч уникнути не вдасться"

Керівники Львівської, Закарпатської та Волинської областей анонсували запровадження в цих регіонах "режиму максимального обмеження пересування на вихідних".

Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко закликав людей з суботи до понеділка не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь. З таким же проханням виступив і в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

Він зазначив, що на вихідних правоохоронці контролюватимуть дотримання правил карантину в посиленому режимі: "Штрафів у 17 тисяч гривень порушникам уникнути не вдасться", - додав пан Гетманенко.

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Київська ОДА також рекомендувала органам місцевого самоврядування області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях на вихідних та у свята і посилити контроль за виконанням карантину.

Місцеві органи також попросили, зокрема, обмежити доступ людей до місць поховань. Він має відбуватися за принципом "не більш, як по двоє людей та у захисних масках".

У ЗМІ також з'являлася інформація про те, що у Тернопільській області на вихідних діятиме комендантська година. Сьогодні в місцевому штабі боротьби з коронавірусом це заперечили, але додали, що посилять контроль за виконанням правил карантину.

З понеділка по всій Україні почала діяти заборона на перебування у громадських місцях без масок і пересування по вулиці більше, ніж по двоє. Ще з минулого тижня також заборонено відвідувати парки та сквери, дитячі та спортивні майданчики, а також виходити з дому без документів.

Скільки хворих в Україні

Станом на ранок 10 квітня в Україні зафіксували вже 2 203 випадки коронавірусної хвороби, 311 з них - за останню добу.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, 69 людей померли, 61 пацієнт одужав.

Найбільше хворих виявили у Чернівецькій області (366 випадків), Києві (348) та Івано-Франківській області (254).

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