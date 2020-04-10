Копирайт изображения Getty Images Image caption Три роки тому блокуванням російських інтернет-ресурсів були задоволені не всі

Голова Служби безпеки Іван Баканов вніс до Ради нацбезпеки та оборони пропозицію продовжити заборону російських соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники" ще на три роки.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно - збережемо безпеку держави в цілому", - заявив Баканов.

Кіберфахівці СБУ підрахували, що з моменту запровадження заборони українська аудиторія заблокованих російських сайтів поменшала у три рази.

У відомстві додають, що за останні три роки відкрили майже 100 кримінальних справ проти власників та адміністраторів аунтиукраїнських спільнот у заборонених соцмережах:

"Усі вони мають ознаки вчинення злочинів: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, і навіть створення терористичних груп", - йдеться в повідомленні СБУ.

Навесні 2017 року, ще до введення заборони, "Вконтакте" та "Однокласники" трималися в топі найвідвідуваніших сайтів в Україні.

Станом на березень 2020-го, за даними компанії Kantar, обидві соцмережі не входять і в топ-25 найпопулярніших інтернет-ресурсів.

Втім, частина користувачів продовжує використовувати "Вконтакте" та "Однокласники" навіть попри заборони - за допомогою VPN-сервісів.

З-поміж інших ресурсів, які також потрапили під заборону у 2017 році, - Mail.ru, Яндекс та сайт "Лабораторії Касперського".

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