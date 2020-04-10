"Підіть до біса з держслужби!". Аваков відреагував на обшуки в Тетяни Чорновол
6 квітня Державне бюро розслідувань повідомило депутатці Тетяні Чорновол про підозру у вбивстві людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" у 2014 році. Арсен Аваков обурився.
Що це за справа?
У повідомленні ДБР йдеться, що пані Чорновол "підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
Справа стосується інциденту 18 лютого 2015 року. Правоохоронці кажуть, що у той день Чорновол керувала групою та безпосередньо брала участь в підпалі будівлі, де на той момент був розташований штаб "Партії регіонів". Внаслідок пожежі загинув один із працівників штабу - він отруївся чадним газом.
У п'ятницю вдома у Тетяни Чорновол провели обшук: працівники ДБР кажуть, що їм вдалося вилучити речі, "які мають доказове значення для розслідування".
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"Мої руки не в крові"
Сама пані Чорновол у коментарі "Громадському" сказала, що жодного стосунку до вбивства не має: "Чи підпалювала я офіс "Партії регіонів"? Так… Чи причетна я до вбивств? Ні, мої руки не в крові".
Також вона додала, що закликала майданівців не вбивати опонентів і сама ніколи не була "катом". Справу проти себе вона назвала проявом політичних репресій.
"Це справа за Майдан. Проти мене як проти активістки Майдану. Вони хочуть змінити історію Майдану".
"Справи немає, є тільки жага помсти"
На звістку про обшуки та вручення підозри пані Чорновол бурхливо відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Заступника керівника ДБР Олександра Бабікова, який колись захищав інтереси Віктора Януковича в суді, міністр звинуватив у бажанні помститися.
"Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР та інспірували справу проти Тетяни Чорновол - особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це недопустимо", - обурився Аваков у своєму фейсбуці.
"Мені соромно, що всі ми допустили такі дії проти Чорновол, як сьогодні [...] Пане Бабіков, я теж був на Майдані 18 лютого 2014 - я такий же, як Таня, приходьте до мене, чекаю. А краще підіть до біса з держслужби, або назад до Януковича. Не заважайте президенту відбудовувати країну", - написав Аваков.
На заяву Авакова вже відреагували в Держбюро розслідувань. "ДБР перебуває поза політикою. Оцінку обґрунтованості підозри дає суд", - цитує агентство "Інтерфакс" неназване джерело у відомстві.
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