Коронавірус у світі: понад 100 тисяч смертей
10 квітня кількість смертей через коронавірус у світі перевалила за 100 тисяч. Про це свідчать дані Університету Джона Хопкінса.
Найбільше померлих наразі в Італії (понад 18 тисяч), США (понад 16 тисяч) та Іспанії (15 тисяч).
Загалом у світі коронавірус підхопили понад 1,6 мільйона людей.
Лідери за кількістю хворих - США (475 тисяч), Іспанія (157 тисяч), Італія (147 тисячі) та Німеччина (119 тисяч).
Китай, з якого почалося поширення епідемії, заявляє про 82 тисячі підтверджених випадків коронавірусу, понад 3 тисячі з них - летальні.
Більшість одужує
Попри сумну статистику, варто пам'ятати, що переважна більшість людей, які підхопили коронавірус, одужують.
За останніми даними, у світі повністю вилікувалися від хвороби вже близько 368 тисяч людей, ще більше перебувають на лікуванні.
8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.
Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів хворий може відчувати знедужання, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.
Лікарі нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від зараження - якомога частіше мити руки і уникати контактів з іншими людьми.
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