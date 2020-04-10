Занадто раннє послаблення карантину загрожує новим сплеском - ВООЗ
Занадто раннє послаблення карантинних обмежень загрожує новим сплеском поширення вірусу, застерігають в Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).
За словами голови ВООЗ Тедроса Гебреісуса, країни мають бути дуже обережними з подібними кроками - навіть попри те, що зазнають економічних втрат через пандемію.
Пан Гебреісус позитивно оцінив уповільнення темпів поширення епідемії в деяких європейських країнах, але водночас звернув увагу на те, що в інших частинах планети - зокрема, в Африці - спостерігаються зворотні тенденції.
Станом на 10 квітня коронавірус у світі підходпили вже понад 1,6 мільйона людей, понад 100 тисяч людей померли.
За словами Гебреісуса, ВООЗ наразі активно співпрацює з урядами країн і розробляє стратегії послаблення карантинних обмежень.
"Я знаю, що деякі країни вже планують відхід від обмежень на вихід з дому. Ми у ВООЗ хочемо послаблення, як ніхто. Водночас, занадто швидке послаблення може призвести до смертельного відродження інфекції. Шлях назад може бути настільки ж небезпечним, як і шлях вперед - якщо не робити все правильно", - пояснює очільник ВООЗ.
Ця заява пана Гебреісуса прозвучала незабаром після того, як Іспанія, одна з найбільш уражених країн, анонсувала підгтовку до того, аби дозволити деяким категоріям робітників - зокрема, будівельникам - повернутися до роботи вже цього понеділка.
В Іспанії зафіксували 605 летальних випадків Covid-19 за добу - це найменший показник за останні 17 днів. Загалом у країні вже понад 15 тисяч смертей через коронавірус.
Водночас місцева влада й надалі закликає громадян дотримуватися соціальної дистанції.
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