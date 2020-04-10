"У травні Україна має йти на роботу" - Шмигаль

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Уряд розробляє стратегію, згідно з якою поступовий вихід України з карантину має відбутися вже у травні. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У травні Україна має йти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках - це ті питання, над якими уряд працює разом з аналітиками", - заявив керівник уряду.

"Ми створили Раду з питань економічного розвитку України, куди ввійшли найкращі вчені та економісти зі світовими іменами. Наразі спільними зусиллями ми розроблюємо стратегію виходу з карантину, яку презентуємо наступного тижня", - додав пан Шмигаль.

Втім, деякими напрацюваннями він поділився вже зараз. Із графіку, оприлюдненому в телеграм-каналі прем'єра, слідує, що послаблення карантинних заходів почнеться у травні-червні: в цей період "Україна піде на роботу", частково будуть зняті обмеження на рух громадського транспорту.

Також уряд планує запустити програму підтримку малого та середнього бізнесу і забезпечити умови для створення близько 500 тисяч робочих місць.

На червень - липень, зокрема, заплановане завершення навчального року, відновлення роботи громадського транспорту, але за новими правилами - що саме мається на увазі, не уточнюється.

Також на цей час планується зняття заборони на відвідування зон відпочинку за умови дотримання норм безпеки і послаблення умов самоізоляції для осіб літнього віку.

"З цим варто навчитися жити найближчі пів року, можливо, рік", - сказав Шмигаль.

Карантин в Україні спочатку запроваджували до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 числа.

Раніше прогноз про те, що карантин може бути скасований у травні озвучував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста", - заявляв він.

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