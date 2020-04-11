В Україні підтвердили 2511 випадків COVID-19
В Україні за добу зафіксовано 308 нових випадків COVID-19. Такі дані дає Центр громадського здоров'я на ранок 11 квітня.
Загалом же в країні зафіксували 2 511 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби.
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Внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 73 людини, з них 32 чоловіка та 41 жінка. Серед померлих переважають люди віком від 50-ти років (86,3%).
79 людей вже одужали, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, повідомляють у Центрі громадського здоров'я України.
Обмежать пересування на вихідних
У деяких областях Західної України цими вихідними запроваджують особливий режим пересування.
На Волині з 13:00 суботи до 06:00 понеділка людей попросили не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.
Такі обмеження запроваджують не вперше - минулими вихідними вони діяли зокрема у Тернопільській і Чернівецькій областях.
Цими вихідними заходи у Чернівецькій області будуть ще жорсткішими: обмежать роботу всіх торгівельних об'єктів, крім аптек. А АЗС в області будуть працювати лише для заправки машин служб екстреної допомоги.
Крім того, Київська ОДА рекомендувала органам місцевого самоврядування області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях на вихідних та у свята.
Ідеться про такий час: з опівдня суботи 11 квітня до шостої ранку понеділка 13 квітня, а також на великодні світа - з опівдня 18 квітня до шостої ранку 21 квітня.
Київська ОДА просить місцеві органи, зокрема, обмежити доступ людей до місць поховань. Він має відбуватися із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках.
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