Хроніки коронавірусу: найбільше інфікованих у США

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США стали першою у світі країною, де за один день зафіксувала понад 2 тис. смертей від коронавірусу. За даними університету Джона Хопкінса, за останню добу там померли 2018 людей, а в країні є понад пів мільйона інфікованих.

Наразі США - це країна з найбільшою кількістю спалахів у світі. За ними йдуть Іспанія - 158 тисяч і Італія - 147 тисяч.

Проте експерти Білого дому стверджують, що територія, охоплена коронавірусом зменшується.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує меншу кількість смертей від вірусу, ніж прогнозували раніше. Йдеться про прогнози у 100 тисяч загиблих. Зараз у США понад 18 тисяч жертв Covid-19.

Бразилія стала першою країною південної півкулі, де кількість смертей від коронавірусу перевищила 1000.

Більшість губернаторів країни запровадили карантин, але президент Джаїр Болсонару продовжує оскаржувати ці обмеження. Він називав ці заходи "істерикою".

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Якщо скасувати карантин занадто рано, це призведе до "смертельного відродження" інфекції, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Країни мають бути дуже обережними з послабленням карантину, навіть, коли йдеться про величезний вплив на економіку, заявив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Іспанія та Італія, країни, які найбільше постраждали в Європі від коронавірусу, починають послаблювати деякі обмеження. Наприклад, йдеться про дозвіл працювати деяким не ключовим робітникам і поступове відкриття деяких підприємств.

В Італії померли 18 тисяч людей, в Іспанії - 16 тисяч.

Станом на ранок 11 квітня, у світі зафіксували майже 1,7 млн випадків коронавірусу і 100 тисяч смертей від нього. При цьому майже 400 тисяч людей видужали.

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