Коронавірус: архієпископ УПЦ МП потрапив до лікарні

Копирайт изображения facebook.com/arh.iona Image caption Монастир на карантині

Свято-Троїцький Іонинський монастир Києва закрився на карантин, а його намісник потрапив до лікарні з коронавірусом.

"Вчора ліг до Олександрівської лікарні. Стан - стабільний. Не краще, але і не гірше. Температурю. Прошу за мене молитися", - написав архієпископ Іона (Черепанов) у Facebook.

Три дні тому, 8 квітня, він розповів про позитивний результат тесту на коронавірус. За його словами, хворіє він вже тиждень.

Температура у архієпископа піднялась після недільної служби. Кілька днів архієпископ був у повній ізоляції.

Свято-Троїцький Іонинський монастир розташований у ботанічному саду Києва і є одним з найвідоміших в столиці. Служби в монастирі відбуваються без парафіян.

Архієпископ Іона є вікарним єпископом Київської митрополії УПЦ МП.

Коронавірус у Лаврі

Копирайт изображения lavra.ua Image caption Владика Павло і монахи 31 березня

У Києво-Печерській лаврі, найбільшій православній святині Україні, раніше виявили 30 випадків коронавірусу. Монастир закрився на карантин.

Богослужіння у лаврі проводять у закритому режимі - без допуску до храмів вірян.

Хворіє також намісник Лаври митрополит Павло. Він здав тест на коронавірус, проте у своєму відеозверненні не уточнив його результат.

Перед тим митрополит Павло закликав вірян ходити до храму і не боятись коронавірусу.

Влада Молдови раніше повідомила, що у групи паломників до Почаївської лаври після повернення додому виявили коронавірус.

У самій лаврі наразі заперечують наявність хворих на коронавірус, але тестів там не проводили.

Копирайт изображения NurPhoto Getty Images Image caption Так дезинфікують церкви у Болгарії

Минулого тижня греко-католицький священник на Тернопільщині помер від хвороби й міг заразити багатьох вірян, у ПЦУ померла вірянка в Радомишлі, яка вже зараженою ходила до церкви.

Поліція та президент Володимир Зеленський тиснуть на головні церкви в Україні, щоб вони повністю скасували заходи на Великдень та робили все онлайн. Влада побоюється збільшення зараження через відвідини храмів.

Але церкви намагались опиратись цим намірам, а в провінції навіть подекуди налаштовані обходити суворі владні заборони.

8 квітня влада заявила про заборону прихожанам відвідувати служби. Ходити у храм можна не більше двом вірянам одночасно, коли там не відбуваються літургії.

Багато мерів українських міст вже заявили про те, що паски будуть святити централізовано на заводах, пекарнях та в магазинах.

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