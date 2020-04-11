Армії не вистачає захисту від коронавірусу - міністр

Копирайт изображения president.gov.ua

Українським військовим не вистачає засобів захисту від коронавірусу. Про це міністр оборони Андрій Таран розповів в інтерв'ю ТСН.Тиждень, яке цитує сайт Міноборони.

Так, на запитання журналіста, чи вистачає захисних засобів для військовослужбовців і для військових медиків, міністр відповів: "Відверто кажучи, ні. Не вистачає. Для того, щоб всіх забезпечити індивідуальними засобами у необхідній кількості, не вистачає".

При цьому він зазначив, що з першого літака, який прилетів з Китаю з допомогою, армії виділили "значну кількість засобів".

Крім того, у військових є три пересувні мобільні лабораторії для тестування.

Також міністр розповів, що відомство купило близько сотні тестів, розроблених в Інституті молекулярної біології у Києві. Проте ці тести не пройшли випробування. А, якщо пройдуть, то їх будуть закуповувати для лабораторій масово.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил зробили понад 500 тестів на коронавірус, всі вони негативні.

Наразі на Донбасі на блокпостах розміщені підрозділи РХБ-захисту (радіаційний, хімічний, біологічний захист). Вони дезінфікують всю техніку, яка проїжджає через пости - і військову, і цивільну - спеціальними розчинами з хлором.

Тим часом обстріли на Донбасі продовжуються. Поранення там сьогодні отримали троє бійців.

Президент Володимир Зеленський відвідав 11 квітня Донбас.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Володимир Зеленський відвідав Донбас

Два вороги

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що українська армія зараз веде боротьбу на два фронти - з російською армію та її найманцями і з внутрішнім ворогом - коронавірусом.

"…ми воюємо на два фронти. Внутрішній (ворог - Ред.), безумовно, коронавірус, і зовнішній, бо, дійсно, ми боремося з ворогом на фронті. Мене спитали, який ворог для нас більш небезпечний. Я відповів, що для нас більш небезпечний той ворог, який стріляє. Він вбиває напевно", - заявив міністр.

Станом на 11 квітня серед військових ЗСУ є 10 випадків захворювання COVID-19, в тому числі один летальний.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!