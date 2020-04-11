Голі на карантині: в соцмережах почався флешмоб з подушками

Копирайт изображения instagram.com/lach_chy/ Image caption #PillowChallenge - це подушка і більше нічого

Світом йде новий флешмоб, "натхненний" карантином. Люди роблять з подушок одяг і розміщують фото у соцмережах.

Щоб було веселіше під час самоізоляції, щоб кудись діти час. З Великої Британії і Австрії #PillowChallenge докотився і до України.

Звичайні люди і зірки, чоловіки і жінки з подушками і без нічого.

"Карантин - це коли ти сидиш вдома, нічого не робиш, і можеш сміливо це все спихнути на самоізоляцію", - говорить телеведучий з Ужгорода Макс Мощак і постить у Facebook фото з подушкою.

Копирайт изображения https://www.facebook.com/max.moshchak Image caption Макс Мощак і його подушка

До акції придналася співачка Слава Камінська з гурту "НеАнгели".

Копирайт изображения instagram.com/babaslavka/

"Я знаю, що далеко не кожен зрозуміє, чим на цьому фото займається мама двох дітей. Таке життя", - пише співачка Ірина Янцо.

Керівник спортклубу Smartass Віктор Глущенко вважає, що світ має це бачити і публікує своє фото.

Копирайт изображения facebook.com/victor.gluschenko

А ось це фото з подушкою українки з Бердичева розмістило у себе видання The Sun.

За гештегом #PillowChallenge з'явилися десятки тисяч постів з різних країні світу. Це фото блогерки з Італії.

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