Хроніки коронавірусу: США випередили Італію за кількістю смертей

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США випередили Італію і стали лідером за кількістю смертей від коронавірусу у світі.

За останніми даними університету Джона Гопкінса, від цієї хвороби у країні вже померло понад 20 тис. людей.

Напередодні США встановили ще один антирекорд - вони стали першою країною, де зафіксували понад 2 тис. смертей від вірусу за один день.

Водночас у суботу губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що кількість смертей у штаті починає стабілізуватися - останні кілька днів там вмирала приблизно однакова кількість людей.

Нью-Йорк став епіцентром спалаху в США - там зафіксували понад 180 тис. випадків COVID-19 із майже 530 тис. випадків у всій країні.

Загалом у світі від коронавірусу загинули вже понад 100 тис. людей.

Борис Джонсон "завдячує життям медикам"

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Британський прем'єр Борис Джонсон зробив перше публічне звернення після того, як його у четвер перевели з реанімації до загального відділення лікарні.

"Жодної моєї подяки буде недостатньо. Я завдячую їм своїм життям", - сказав пан Джонсон про медиків, які лікували його у лікарні св. Томаса у Лондоні, куди він потрапив після погіршення у нього симптомів коронавірусу.

Наразі 55-річний прем'єр продовжує залишатись у лікарні.

У суботу в Британії зафіксували 917 нових смертей від коронавірусу, загалом у лікарнях від ускладнень цієї хвороби померли 9 875 людей.

Уряд закликає людей лишатись вдома протягом Великодніх свят.

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Індія продовжить суворий загальнодержавний карантин, який запровадили минулого місяця, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу.

У суботу прем'єр-міністр Нарендра Моді провів відеоконференцію з міністрами штатів, і багато з них закликали уряд продовжити обмежувальні заходи.

Головний міністр Делі заявив, що пан Моді погодився продовжити карантин, який мав закінчитися у вівторок, проте не повідомив жодних деталей.

Через суворі обмеження у Індії мільйони робітників-мігрантів залишилися без роботи, у багатьох найбідніших мешканців країни немає грошей навіть на їжу.

Згідно з підрахунками американського університету Джона Гопкінса, який відслідковує ситуацію з коронавірусом в усьому світі, в Індії підтвердили близько 8 тис. випадків захворювання та 288 смертей. Однак вважають, що реальні цифри є набагато вищими.

... а Данія - послаблює

Натомість Данія планує робити перші кроки щодо зняття обмежень, запроваджених в межах боротьби з коронавірусом.

Вона була однією з перших європейських країн, які запровадили карантин, і так само однією з перших хоче його послабити.

З середи планують відкрити школи для дітей до 11 років, які були закриті вже понад місяць.

"Важливо, щоб ми не тримали Данію закритою довше, ніж це потрібно", - заявила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, коли оголосила про цей крок.

Судячи з усього, країні вдалося взяти поширення коронавірусу під контроль, і тепер уряд хоче повернути до життя економіку.

Водночас кроки Данії будуть повільними та обережними. Пані Фредеріксен порівняла їх із ходінням по канату.

Кордони Данії залишаться закритими.

Також поступово знімати обмеження планують і кілька інших європейських країн, зокрема Норвегія та Австрія.

Папа Франциск закликав бути "посланцями життя у період смерті"

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Папа Франциск закликав людей не піддаватися страху через коронавірус та бути "посланцями життя у період смерті".

Провідник Римо-католицької церкви оголосив промову під час великоднього богослужіння у суботу ввечері у майже порожній базиліці Святого Петра.

Понад 1,3 мільярда католиків світу мали можливість подивитися пряму трансляцію служби.

У неділю Папа Римський виголосить великоднє послання на церемонії за закритими дверима. Зазвичай він робив це перед натовпом на площі Святого Петра.

В Італії, яка стала однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн, триває жорсткий карантин.

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