Вербна неділя у масках і паски поштою: карантинні великодні свята в Україні

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12 квітня українські православні відзначають Вербну неділю, а католики - Великдень. В умовах карантину вірян закликали не йти до церкви, а паски святили прямо на пекарнях і розсилали поштою.

Та попри карантин люди все одно пішли до церкви.

Антисептик перед храмом

Image caption У Бучі перед входом до місцевого храму волонтери обробляли вірянам руки антисептиком

У Рівному в суботу до Свято-Воскресенськиого собору УПЦ МП прийшли десятки людей, де роздавали освячену вербу.

Відео опублікував місцевий журналіст Олексій Бухало.

Раніше керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній зустрічався з керівництвом поліції.

"Під час зустрічі обговорювалися питання організації богослужінь та проведення Пасхальних торжеств в умовах карантинних заходів", - повідомив митрополит, однак більше деталей не розкрив.

Вже у неділю пройшли служби у храмах різних конфесій, куди також приходили люди.

Image caption Переважна більшість прихожан - у масках

Наприклад, у Бучі на службу до храму ПЦУ прийшло кілька десятків людей - всі у масках.

Перед храмом чергували поліцейські з нацгвардійцями.

А місцеві волонтери обробляли прихожанам руки антисептиком.

При цьому багато церков робили закриті богослужіння і транслювали їх онлайн, щоб віряни могли долучитися, не виходячи з дому.

Багато людей прийшли також прийшли до храмів Чернівців.

"Біля церков Чернівців доволі велелюдно. Не всі парафіяни дотримуються карантину і все ж вирішили освятити вербу у храмах", пише місцеве інформагентство ACC.

А католики 12 квітня відзначають Великдень.

"Примусьмо замовкнути волання смерті, вже вистачить війн!" - виголосив у своїй проповіді напередодні папа римський Франциск.

Цьогоріч не зможемо зібратися

Предстоятель ПЦУ Епіфаній напередодні закликав людей молитися вдома.

"Цьогоріч у зв'язку з поширенням небезпечної хвороби ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Однак ми особливо зараз відчуваємо духовну єдність, дбаючи про безпеку і добробут один одного, безкорисливо допомагаючи тим, хто цього потребує. Пам'ятаймо: наша молитва до Бога - це велика сила, якій не зашкодять ні відстань, ні інші обставини", - написав він у Facebook.

Раніше Священний синод ПЦУ вирішив не проводити звичайне посвячення верби у храмах, але і "не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їхньому задоволенні".

Паски поштою

Копирайт изображения Владислав Мусієнко

Паски святили прямо на пекарнях.

Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що тисячі пасок розсилають Укрпоштою.

"Ми сьогодні вже відправили перші 5000 освячених пасочок по всій Україні", - написав він у суботу.

Всього ж планують розіслати 10 тис. пасок.

Освячували паски священники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Міністр додав, що замовити свячену паску можна з дому - на сайті Укрпошти чи через її контакт-центр.