Підпалили поле і лісосмугу: затримали паліїв, через яких горять ліси Житомирщини

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Лісники на Житомирщині затримали двох чоловіків, через яких виникли великі пожежі у місцевих лісах.

З вогнем довелося боротися кілька днів.

Чоловікам 31 і 29 років.

Один з них палив поле біля села Рубежівка Народицького району, інший - лісосмугу.

Лісники викликали поліцейським, яким затримані розповіли, що вони раніше зробили ще один підпал біля сусіднього села Гуто-Марятин.

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Тепер на чоловіків очікує штраф.

Їхні імена не розкривають.

Пожежу, як спричинили затримані, вже більше тижня цілодобово гасять 150 пожежників і лісників, локалізувати її вдалося лише 9 квітня.

До цього часу тліє 6 гектарів лісу і торфяників.

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"Гасіння пожежі ускладнюється значною захаращеністю лісових масивів, відсутністю під'їздів та протипожежних розривів між лісовими кварталами", - нарікають у ДСНС Житомищини.

Водночас 9 квітня день через спалення трави вогонь спалахнув в іншому селі на межі Житомирської і Київської областей.

Довелося викликати пожежників з інших регіонів, а також авіацію.

Пожежі у Чорнобильській зоні і в монастирі

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Продовжуються пожежа і у Зоні відчуження, хоча й вже не у таких великих масштабах.

Зараз там горять окремі осередки у траві, очереті та лісової підстилки.

А кілька днів тому вогонь у центральній частині Зони відчуження знищив кілька будинків у покинутих селах, покинутий дитячий табір "Смарагд" ("Изумруд") та ледь не знищив виставку техніки ліквідаторів у місті Чорнобиль.

Радіаційний фон у Києві та області залишається в межах норми.

У західний частині Зони відчуження також була велика пожежа.

Поліція встановила, що причиною пожежі так само став палій.

"Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі і він вже не зміг впоратися та загасити багаття", - розповіли у поліції.

А у селі Липки на Рівненщині загорілися кілька господарських будівель Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Причини цього займання ще встановлюються.

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