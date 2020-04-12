Підпалили поле і лісосмугу: затримали паліїв, через яких горять ліси Житомирщини
Лісники на Житомирщині затримали двох чоловіків, через яких виникли великі пожежі у місцевих лісах.
З вогнем довелося боротися кілька днів.
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Чоловікам 31 і 29 років.
Один з них палив поле біля села Рубежівка Народицького району, інший - лісосмугу.
Лісники викликали поліцейським, яким затримані розповіли, що вони раніше зробили ще один підпал біля сусіднього села Гуто-Марятин.
Тепер на чоловіків очікує штраф.
Їхні імена не розкривають.
Пожежу, як спричинили затримані, вже більше тижня цілодобово гасять 150 пожежників і лісників, локалізувати її вдалося лише 9 квітня.
До цього часу тліє 6 гектарів лісу і торфяників.
"Гасіння пожежі ускладнюється значною захаращеністю лісових масивів, відсутністю під'їздів та протипожежних розривів між лісовими кварталами", - нарікають у ДСНС Житомищини.
Водночас 9 квітня день через спалення трави вогонь спалахнув в іншому селі на межі Житомирської і Київської областей.
Довелося викликати пожежників з інших регіонів, а також авіацію.
Пожежі у Чорнобильській зоні і в монастирі
Продовжуються пожежа і у Зоні відчуження, хоча й вже не у таких великих масштабах.
Зараз там горять окремі осередки у траві, очереті та лісової підстилки.
А кілька днів тому вогонь у центральній частині Зони відчуження знищив кілька будинків у покинутих селах, покинутий дитячий табір "Смарагд" ("Изумруд") та ледь не знищив виставку техніки ліквідаторів у місті Чорнобиль.
Радіаційний фон у Києві та області залишається в межах норми.
У західний частині Зони відчуження також була велика пожежа.
Поліція встановила, що причиною пожежі так само став палій.
"Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі і він вже не зміг впоратися та загасити багаття", - розповіли у поліції.
А у селі Липки на Рівненщині загорілися кілька господарських будівель Свято-Успенського чоловічого монастиря.
Причини цього займання ще встановлюються.
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