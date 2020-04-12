Бориса Джонсона виписали з лікарні, але на роботу він не повертається

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Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, де він лікувався від COVID-19. Але на роботу він поки що не повернеться, кажуть у британському уряді.

Раніше у нього діагностували коронавірус, госпіталізували й три ночі він провів у реанімації.

Зараз він продовжить відновлюватися після хвороби у своїй заміській резиденції.

"Медики порадили, щоб прем'єр-міністр одразу ж не повертався до роботи", - відзначили у пресслужбі уряду Британії.

Борис Джонсон також подякував своїм лікарям.

Сам Борис Джонсон на публіці не з'являвся від минулого четверга, коли він на ґанку Даунінг-стріт приєднався до загальнонаціональної акції подяки медичним працівникам.

Зараз його обов'язки в уряді виконує міністр закордонних справ Домінік Рааб.

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