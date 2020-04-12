Вакцина від коронавірусу: її можна зробити за півтора роки - Білл Гейтс

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Американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс заявив у інтерв'ю BBC News, що вакцина проти коронавірусу може бути готова через півтора року, але для масового виробництва препарату світу, можливо, доведеться пом'якшити звичайні процедури перевірки безпеки препаратів.

А президент України Володимир Зеленський може виплатити мільйон доларів тим науковцям, які розроблять вакцину.

Немає часу, щоб робити все за правилами

"Будуть потрібні компроміси, - сказав Гейтс. - У нас буде менше перевірок на безпечність у порівнянні зі звичайною ситуацією. Крім того, урядам доведеться вирішити, чи треба звільнити від відповідальності компанії і сказати їм: уперед, за справу! Це ситуація, коли у нас просто немає часу, щоб зробити все за звичайними правилами".

У середині березня медичний кореспондент BBC News Джеймс Галлахер повідомляв, що вчені вже розробили кілька варіантів вакцини проти Covid-19 і зараз тестують їх на тваринах. Якщо тести пройдуть успішно, наступний етап - випробування на людях - може початися вже у цьому році.

Зусилля вчених ускладнює те, що у світі можуть існувати одночасно кілька різновидів коронавірусу.

Тим часом провідний британський вчений по боротьбі з коронавірусами - представник Wellcome Trust Джеремі Фаррар - розповів BBC News, що розробка вакцини буде ускладнена ще й тим, що аналізи деяких людей, які вже перехворіли Covid-19, показують появу в них вірусу вдруге.

За його словами, це сталося з майже 100 пацієнтами у Південній Кореї, і вчені поки що не розуміють, чи означає це, що вірус залишається активним у крові, або ці люди заражаються повторно.

Благодійний фонд засновника компанії Microsoft - серед тих, хто фінансує розробку вакцини проти Covid-19. За словами Гейтса, тільки вакцинація дозволить повернутися до способу життя, що існував до пандемії Covid-19.

"Погані оцінки"

Копирайт изображения Reuters Image caption Вакцину від коронавірусу намагаються розробити вчені в усьому світі

Білл Гейтс, який давно вже попереджав про небезпеку глобальної пандемії, також сказав, що на розробку нової вакцини виділяється недостатньо коштів, хоча боротьбу з новим коронавірусом вже порівнюють з війною, а на безпеку витрачаються суттєві гроші.

"Був період, коли і я, і експерти в сфері медицини говорили, що пандемія може виявитися найбільшою катастрофою, з якою коли-небудь стикалося людство, - відзначив Гейтс. - Ще у 2015 році я говорив про цю загрозу, виступаючи в Новій Англії. Так що, безсумнівно, ми всі подивимося в минуле і пошкодуємо, що не вклали достатньо коштів, щоб бути в змозі якнайшвидше ставити діагноз, щоб у нас були необхідні ліки, вакцини та обладнання".

"Ми всі недофінансували захист від епідемій. Так, ми створили Коаліцію за інновації в сфері готовності до епідеміям (CEPI), що допомогло в розробці нових вакцин. Але це всього лише близько 5% від того, що ми могли б зробити", - говорить Гейтс .

"З часом ми подивимося на все це, і дуже мало країн отримають оцінку "відмінно", тому що більшість просто намагається реагувати на те, що відбувається. Ми не були до цього готові, - заявив засновник компанії. - Ніхто не готувався до цього, не намагався думати, що може статися. У результаті ми опинилися на невідомій території у тому, що стосується організації охорони здоров'я та економічної політики".

У середині березня повідомлялося, що у США почалися перші випробування вакцини проти коронавірусу на добровольцях. Розробку цієї вакцини фінансує Національний інститут охорони здоров'я США.

Однак експерти також прогнозували, що навіть якщо ці випробування пройдуть успішно, до моменту, поки вакцина стане загальнодоступною, може пройти ще півтора роки.

Мільйон від Зеленського

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У неділю головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про те, що український президент Володимир Зеленський виплатить велику фінансову винагороду науковцям, які винайдуть вакцину проти COVID-19.

"Я вам відкрию секрет. Президент попросив мене, щоб я написав листи на наших академіків і пообіцяв, що якщо хтось винайде вакцину або ліки, то отримає, не знаю з якого фонду, мінімум мільйон доларів", - розповів Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Він додав, що у майбутньому багато чого буде залежати від того, як мутуватиме коронавірус.

"Потрібно подивитися, як вірус буде мутувати, і як імунітет з цими мутаціями справлятися. Якщо ми будемо мати стійкий імунітет до цього віруса і мутації не будуть спричиняти хворобу - це один варіант розвитку подій. Якщо кожна нова мутація буде призводити до виникнення нової хвороби, що ж, тоді нам доведеться жити в нових біологічних реаліях", - дав прогноз головний санітарний лікар України.

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