Хроніки коронавірусу. В Китаї - найбільший приріст хворих за кілька тижнів

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Станом на ранок 13 квітня у світі виявили понад 1,8 мільйона випадків коронавірусу.

Найбільше хворих - у США (557 тисяч), Іспанії (166 тисяч), Італії (156 тисяч) та Франції (133 тисячі).

Ці ж країни лідирують за кількістю смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. Понад 22 тисячі смертей зафіксували у США, 19 тисяч - в Італії, 17 тисяч - в Іспанії.

В Китаї - найбільший приріст хворих за кілька тижнів

У неділю Китай повідомив про 108 нових випадків коронавірусу - це найбільший приріст хворих у країні за кілька останніх тижнів.

98 нових хворих приїхали з інших країн, й частина фахівців озвучує побоювання, що на КНР, яка почала оговтуватися від карантину, може чекати нова хвиля вірусу.

Китайське місто Ухань, з якого почалося поширення пандемії, минулого тижня відкрилося після 11-тижневої ізоляції.

Мешканці міста отримали змогу виїжджати за його межі, почали відновлюватися залізничне та автомобільне сполучення.

Пасхальний концерт Бочеллі в порожньому соборі

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За нагоди католицької Пасхи італійський тенор Андреа Бочеллі виступив у порожньому соборі в Мілані.

Концерт під назвою "Музика надії" транслювався на Youtube.

Менш як за добу його переглянули понад 23 мільйони разів.

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Безлади в Брюсселі

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Бельгійські правоохоронці затримали понад 40 людей, які брали участь у безладах у Брюсселі в ніч на 12 квітня - після загибелі 19-річного місцевого жителя.

Минулої п'ятниці правоохоронці затримали підлітка на скутері, який порушував умови карантину. Той спробував втекти і загинув, потрапивши в аварію.

Вже незабаром на вулиці міста почали виходити протестувальники. Вони кидали в поліцейських каміння і підпалили кілька машин.

Данія послаблює карантин

Данія стала однією із перших країн у світі, яка почала послаблювати умови карантину.

Вже у понеділок тут відкриються десякі бізнеси, які до цього не працювали. У середу до занять у школах мають повернутися діти до 11 років.

Данія однією із перших європейських країн запровадила в себе жорсткий карантин близько місяця тому. Влада вважає, що їй вдалося взяти поширення коронавірусу під контроль.

Кордони країни поки залишатимуться закритими.

Кількість смертей в Італії та Франції падає

В Італії та Франції, які разом з Іспанією, найбільше потерпають від коронавірусної інфекції в Європі, повідомили про зменшення щоденної кількості смертей, пов'язаних з Covid-19.

Останній показник в Італії - 431 смерть за добу - є найнижчим за більш як три тижні.

У Франції так само фіксують зменшення кількості летальних випадків - 315 за добу.

Натомість в Іспанії, навпаки, спостерігається збільшення кількості смертей - їх понад 600 за добу. Місцевий уряд вже попередив, що на країну можуть очікувати важкі часи - навіть, якщо швидкість кількість нових хворих буде зменшуватися.

У світі від коронавірусу лікується 171 українець, 6 померли

Станом на вечір 12 квітня шестеро українських громадян в різних країнах світу померли від коронавірусної інфекції, повідомляє МЗС.

Окрім того, 171 українець наразі перебуває на лікування - зокрема в Іспанії, Італії, США, Португалії та Росії.

Також, кажуть у відомстві, 24 українських громадян вже встигли одужати.

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