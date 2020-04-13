Коронавірус в Україні: рекордні 325 нових хворих за добу

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Станом на ранок 13 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3 102 випадки коронавірусної інфекції.

За добу додалося 325 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

12 із них - діти, 85 - медичні працівники.

Загалом за час спалаху 93 людини померли, 97 пацієнтів одужали, додають у відомстві.

Найбільше хворих - у Києві (495), Чернівецькій (462) та Івано-Франківській областях (300).

Тим часом у світі станом на ранок 13 квітня виявили вже понад 1,8 мільйона підтверджених випадків коронавірусу.

Лідирують за кількістю зафіксованих випадків США (557 тисяч), Іспанія (166 тисяч), Італія (156 тисяч) та Франція (133 тисячі).

Ці ж країни лідирують за кількістю смертей, спричинених коронавірусною інфекцією. Понад 22 тисячі смертей зафіксували у США, 19 тисяч - в Італії, 17 тисяч - в Іспанії.

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