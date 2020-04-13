Плоди ізоляції: Ассанж став батьком двох дітей, поки сидів у посольстві в Лондоні

Копирайт изображения PA Media Image caption За словами Стелли Морріс, трирічний Габріель і однорічний Макс спілкуються з батьком за допомогою відеозв'язку

Поки Джуліан Ассанж жив у ізоляції в посольстві Еквадору в Лондоні, в нього народилися двоє дітей.

Про це повідомила адвокатка Стелла Морріс, яка розповіла, що стосунки із засновником Wikileaks у неї розпочалися у 2015 році, тепер вона виховує їхніх спільних дітей.

Морріс розкрила цю таємницю напередодні річниці арешту Ассанжа - жінка побоюється поширення коронавірусу в тюрмі Белмарш, де наразі перебуває 48-річний Ассанж. За офіційними даними, понад 1 000 людей у британських в'язницях вже захворіли на Covid-19.

В інтерв'ю Mail on Sunday Стелла Морріс заявила, що вперше відкрито говорить про стосунки з Ассанжем - і робить це, оскільки побоюється за його здоров'я.

У 2012 році він знайшов притулок в лондонському посольстві Еквадору, рятуючись від екстрадиції у Швецію, де проти нього була відкрита справа про сексуальні домагання. Ассанж також оскаржує запит на його екстрадицію з Британії до США, де його звинувачують у шпигунстві.

Як розповіла Стелла Морріс, вона відвідувала Ассанжа майже щодня і добре знає його. Їхні близькі стосунки розпочалися у 2015 році, а через два роки вони заручилися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Досі вважалося, що єдиним, хто рятував Ассанжа від самотності в ізоляції, був його кіт

Жінка розповіла, що Ассанж спостерігав за пологами обох синів по відеозв'язку, а зрештою вона разом із дітьми часто відвідувала його в посольстві, де він перебував в ізоляції.

"Це був свідомий вибір - народити дітей, щоб зруйнувати навколо нього ці чотири стіни і уявити життя за межами цієї тюрми, - каже Морріс. - Тоді як для багатьох створити родину в таких умовах здасться божевіллям, для нас це було єдиним розумним вибором. Діти зростають дуже щасливими".

Джуліана Ассанжа арештували 11 квітня 2019 року на території посольства Еквадору. Його засудили до 50 тижнів тюрми за порушення умов звільнення під заставу.

Восени минулого року його мали випустити з в'язниці, але суддя вирішив, що Ассанж має залишатися під вартою, поки не звершаться слухання за справою про екстрадицію до США.

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