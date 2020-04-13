Кличко виграє мерські вибори, але програє Київраду. Опитування

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Нинішній мер Києва Віталій Кличко переміг би на виборах на посаду міського голови, проте не отримав би контроль над радою столиці. Про це свідчить опитування групи "Рейтинг" щодо політичних уподобань киян.

Раніше президент Володимир Зеленський мав намір звільнити пана Кличка з посади голови КМДА - виконавчого органу в Києві, та лишити меру тільки незначну частину повноважень. Восени претендентом на заміну Кличку на посаді керманича столиці називали депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка.

Група "Рейтинг" опитала 2 000 респондентів методом телефонних інтерв'ю. Помилка репрезентативності складає не більше 2,2%. Опитування провели 4-7 квітня 2020 року.

Якби вибори пройшли найближчим часом, то за Віталія Кличка б проголосували 38,7% тих, хто визначився і хоче голосувати.

За Сергія Притулу з "Голосу" - 9,1% опитаних, Сергія Ткаченка від "Слуги народу"- 8,8%, Андрія Пальчевського - 8,2%, Олександра Омельченка - 6,4%, Олександра Попова - 5,2%, Борислава Березу - 4,4%.

При моделюванні другого туру пан Кличко перемагає інших кандидатів, зокрема, й представника "Слуги народу" Олександра Ткаченка - 47% проти 18%.

На виборах до Київради партія Віталія Кличка "Удар" зайняла б тільки третє місце з 9,5%, тому меру потрібна буде підтримка партій Володимира Зеленського чи Петра Порошенка.

На минулих виборах Київради Віталій Кличко йшов разом з партією президента Порошенка, кандидат від якої зараз є секретарем ради.

Лідерами перегонів була б "Слуга народу" - 22,3% та "Європейська солідарність" - 18,6%.

"Батьківщина" мала б 7,2%, ОПЗЖ - 5,9%, а Голос - 3,8%.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Єрмак має гарні стосунки з Віталієм Кличком

46% опитаних кажуть, що ситуація в Києві за часів мерства Кличка покращилася, 32% стверджують, що вона не змінилася, а 14% побачили погіршення.

59% опитаних вважають дії міського голови Києва стосовно реагування на загрозу коронавірусу ефективними, а 26% - протилежної думки.

В нещодавньому інтерв'ю ВВС News Україна Віталій Кличко розповів, що його протистояння з командою президента до кінця не вичерпане. Принаймні, він не має жодного наміру укладати політичний союз зі "Слугою народу".

Віталій Кличко має намір йти на мерські вибори, а також вести до Київради власну партію "Удар".

Драйвером протистояння з Кличком вважався колишній голова ОП Андрій Богдан, якого звільнили в лютому 2020 року.

Пан Кличко визнав, що має давні робочі стосунки з нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Але той нібито не втручається в роботу мера.

З іншого боку, пан Кличко пізніше визнав, що пан Єрмак рекомендував йому певних людей на посади у міській владі, але мер нібито не прийняв ці пропозиції.

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