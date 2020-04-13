Підпалив траву - заплати 150 тисяч. Рада посилила покарання

Копирайт изображения УНІАН Image caption Пожежники вдень і вночі гасять підпалену траву

Верховна Рада схвалила законопроєкт, яким суттєво підвищує штрафи за спалювання сухої трави та пошкодження лісів.

Штраф підвищили до 153 тисяч гривень, а за підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати п'ять років в'язниці.

В останні кілька тижнів в Україні горить підпалена суха трава, що призвело до масштабних лісових пожеж. Вже понад тиждень горить і Чорнобильська зона.

Державна служба з надзвичайних ситуацій намагається приборкати пожежі, але не всюди їм це вдається.

Рятувальники та експерти вказують, що без суворіших покарань за підпал побороти масштабні пожежі дуже складно.

Верховна Рада почала вносити зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. У залежності від того, як кваліфікують дії підпалювача і до чого вони призведуть, можуть бути різні штрафи та терміни ув'язнення.

Планується, що у Кримінальному кодексі збільшать штраф за забруднення повітря з 200 неоподаткованих мінімумів (3 400 грн) - до 3 600 мінімумів (61 200 гривень).

За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, стерні, сухих трав та рослинності штраф підвищують з п'ятисот мінімумів (8,5 тисяч гривень) до 9 тисяч мінімумів (153 тисячі гривень.)

За це може бути і позбавлення волі на п'ять років.

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В Адміністративному кодексі пропонують покарання за порушення пожежної безпеки в лісах, що призвели до пожежі, збільшити з 50 неоподаткованих мінімумів (850 грн) до 900 мінімумів (15 300 гривень).

Тут же пропонується підвищити покарання за випалювання рослинності та рослинних залишків на сільськогосподарських землях і власних городах з 20 мінімумів (340 грн) до 360 мінімумів (6 120 гривень).

Копирайт изображения ФОТО: ОЛЕКСАНДР СИРОТА

Якщо ж це спалювання сталось у заповіднику, то покарання буде 720 мінімумів - 12 240 гривень.

Екологи наполягають, що випалювання сухої трави погіршує стан довкілля і забруднює атмосферу.

Висока температура під час випалювання погіршує родючість ґрунтів та нищить цілі лісові масиви та екосистеми.

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