Копирайт изображения Getty Images Image caption Світова аграрна галузь зазнала серйозних змін через поширення коронавірусу

Тоді як значна частина населення світу перебуває на карантині, у соціальних мережах дедалі частіше починають з'являтися історії про нестачу тих чи інших харчів у супермаркетах.

Після того, як по всьому світу масово закрилися ресторани та готелі, виробники харчів поступово стали спостерігати накопичення запасів, які просто псуються.

Є кілька напрямків, за якими поширення коронавірусу руйнує ланцюги виробництва і постачання харчів по всьому світу.

1. Молоко в "трубу"

Після закриття кав'ярень на карантин, виробники молока одразу ж відчули скорочення попиту.

Асоціація американських фермерів-виробників молока підрахувала, що кожного дня через порушення угод про постачання продукції змушені знищувати 14 млн літрів молока.

І ця проблема є актуальною не лише для США. У Британії фермери вже звернулися по державну допомогу через руйнування постачання. Пітер Авіс, голова Королівської асоціації виробників молока, каже, що щотижня фермери змушені "зливати" 5 млн літрів.

Копирайт изображения PA Media

Він зазначив, що виробники не лише отримують менше звичайного за свою продукцію через зменшення попиту. Вони змушені продавати надлишки за демпінговими цінами, або ж зменшувати обсяги виробництва.

2. Збіжжя на сміття

Зупинка багатьох підприємств впливає на усі сфери аграрного виробництва. Деякі агровиробники намагаються переіорєнтуватися на поставки у звичайні магазини, але там панує зменшення попиту і великі невикористані запаси.

The New York Times поговорила з виробниками яєць, один з яких розповів, що його компанія знищує 750 тисяч яєць щотижня. Інший фермер розповів, як залишив майже увесь врожай цибулі на компост, бо не мав сховищ, і не зміг знайти нових покупців на неї.

В Індії вже заявили, що карантин поставив під загрозу перший врожай дорогоцінного чаю Darjeeling. Є побоювання, що так само станеться і з другим врожаєм.

3. Недостатньо робітників

На додачу до запасів, що псуються, та проблем із тим, щоб товари потрапили до споживачів, у багатьох країнах сільгоспвиробники стикнулися з нестачею робочих рук.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Німеччини до сортування спаржі - роботи, яку робили переважно трудові мігранти - залучили місцевих працівників

Самоізоляція та дотримання соціальної дистанції також уповільнюють збирання врожаю, а карантини зруйнували сталі ланцюжки руху робочої сили між державами.

Минулого тижня Німеччина вирішила зробити виняток для робітників з Румунії та Польщі, які б під час карантину допомогли зібрати перші весняні врожаї, - зокрема, спаржі та полуниці.

У Британії започаткували програми "Нагодувати націю", аби заохотити британців замінити іноземних працівників і не допустити того, щоб врожай було втрачено.

4. Зміна купівельних звичок

Пандемія також вплинула на те, що і як ми купуємо. Наприклад, у Британії різко зріс попит на борошно, адже люди, які залишаються вдома, все охочіше починають щось пекти.

А от у Франції стали купувати більше органічних харчів. Можливо, це відбувається через те, що французи почали частіше скуплятися у менших місцевих крамничках. Або ж, кажуть інші оглядачі, на карантині французам хочеться більш здорової та якісної їжі.

Копирайт изображения AFP Image caption Французький уряд забронив вуличну торгівлю з 23 березня

Такі спостереження з'явилися саме тоді, як міністр сільського господарства Франції закликав місцеві органи влади дозволити знову відкрити базари.

Раніше їхню роботу припинили, але тепер з'являється дедалі більше аргументів за те, щоб поновити їхню роботу, - але вже з усіма вимогами до індивідуального захисту та соціального дистанціювання.

5. Невикористані запаси

Візьмемо до прикладу закриття британських пабів. Через це практично весь вже вироблений лагер та ель може "зійти на пси", адже згідно із чинними урядовими постановами паби залишатимуться закритими ще невідомо як довго.

Деяке пиво може зберігатися лише кілька тижнів. А це означає, що тисячі пивних бочок у підвалах пабів будуть зіпсовані до часу, як карантинні обмеження знімуть.

Копирайт изображения EPA Image caption У Британії нині закриті 39 тисяч пабів

Ті, хто працює в цій галузі, вже заявили про серйозні збитки.

...Але погані новини не стосуються усіх

Водночас є й галузі, які отримують прибутки від того, як карантин змінює наші звички.

Продажі апельсинового соку у США постійно знижувалися. Але нині вони зросли на 38% проти минулого року.

"Covid-19 "підігріває" як виробництво, так і попит на апельсиновий сік", - каже Стівен Іннс, головний маркетолог AxiCorp.

"Все, що стимулює імунітет, має попит. Але із обмеженими потужностями танкерів і літаками, що не літають, є складності з постачанням продукції на ринки".

Принаймні, ця новина є гарною для виробників апельсинового соку із Флориди та Бразилії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!