Копирайт изображения NurPhoto Image caption МОЗ закликає українців відсвяткувати Великдень удома, купити в магазинах уже посвячені паски й слідкувати за святковими богослужіннями онлайн.

Шанси України уникнути різкого зростання кількості хворих залежать від того, як українці відсвяткують Великдень. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання про те, коли можна очікувати пік пандемії.

"За допомогою обмежувальних заходів, зокрема карантину, ми робимо все, щоб не трапилося того піку захворювань, який переросте в перенавантаження нашої системи охорони здоров'я. Але в нас попереду Великдень. Будь-які прогнози будемо робити після свят", - сказав очільник МОЗ.

Він також попросив українців відсвяткувати цьогорічну Пасху "онлайн".

"Все керівництво держави і я особисто звертаємося до українців, щоб ми цього року відсвяткували Великдень онлайн. Це потрібно, аби не відбулося пікового зростання кількості заражень", - наголосив пан Степанов.

Що кажуть церкви?

Поліція та президент Володимир Зеленський тиснуть на головні церкви, щоб вони повністю скасували масове освячення пасок та робили все онлайн.

Всі головні християнські конфесії України - греко-католики, Православна церква України та УПЦ Московського патріархату - вже обпеклись на пандемії.

Греко-католицький священник на Тернопільщині помер від хвороби й міг заразити багатьох вірян, у ПЦУ померла вірянка в Радомишлі, яка вже зараженою ходила до церкви, а в УПЦ МП спалах коронавірусу офіційно зафіксували у кількох монастирях, а Києво-Печерська лавра стала одним із вогнищ епідемії в Києві.

Станом на 13 березня там захворіли щонайменше 93 людини. Її намісник, митрополит Павло ще в середині березня закликав вірян відвідувати богослужіння й не зважати на загрозу коронавірусу.

8 квітня поліція повідомила про досягнення компромісу з церквами, хоча співрозмовники ВВС News Україна вказують, що повне дотримання озвучених вимог нереальне.

Предстоятель Української Греко-Католицької церкви Святослав передав побажання президента: "Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня, не виходячи зі своїх домівок".

Багато мерів українських міст вже заявили про те, що паски будуть святити централізовано на заводах, пекарнях та в магазинах.

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