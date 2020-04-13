Привиди - за карантин. Як давні повір'я згодились проти коронавірусу

Копирайт изображения Reuters Image caption Двоє волонтерів - Дері Сетьяван та Септян Фебріянто - сидять на лавках у костумах "привидів". Так вони відлякують людей від виходу з дому вночі

В індонезійському селищі волонтери почали перевдягатися на примар-поконгів - душі померлих, в яких вірять місцеві, - щоб змусити людей не виходити з дому вночі і не порушувати карантин.

Поконги проти коронавірусу

Патрулі з "привидів" почали з'являтися минулого місяця у селищі Кепух на індонезійському острові Ява.

За місцевими повір'ями, душі померлих, які з якихось причин не можуть залишити тіло, ночами вештаються у білих поховальних саванах.

Їх називають "поконги".

Місцева влада вирішила залучати волонтерів, які б одягалися "поконгами" й лякали місцевих жителів, які не дотримуються карантину та виходять з дому ввечері та вночі.

Як передає агенція Reuters, спочатку "примарні патрулі" дали зворотний ефект - люди навпаки, почали спеціально виходити на вулицю, щоб побачити волонтерів.

Але ситуація змінилася, коли "поконги" почали з'являтися раптово.

Їх стало більше й вони почали вистрибувати на перехожих.

"Після появи поконгів батьки з дітьми перестали виходити з домівок", - каже місцевий житель Карно Супадмо.

"І люди вже не збираються чи ходять по вулицях після вечірньої молитви", - додає він.

А Анжар Панка з місцевої мечеті пояснив виданню Jakarta Post, що ініціатива спрацювала, адже вона насправді нагадує людям про смертельну небезпеку хвороби від коронавірусу.

Патрулі "поконгів" організувала місцеве молодіжне об'єднання у координації з поліцією.

"Ми хотіли справді утримати людей [вдома], тому що поконги моторошні і страшні", - пояснив голова об'єднання Анжар Панканінгтяс.

Шоломи, які нагадують про хвробу

Копирайт изображения AFP Image caption В Індії поліцейські носять шоломи, що формою нагадують коронавірус, щоб нагадувати людям про небезпеку COVID-19

В Індонезії офіційно вже більше 4,5 тис. випадків зараження коронавірусом та 400 смертей від COVID-19. Однак і ці цифри можуть бути занижені.

Тим не менше, влада все ще не ввела жорстких обмежень для того, щоб хвороба не поширювалася. Магазини, салони краси і громадський транспорт там все ще працюють.ю

"Місцеві все ще не усвідомлюють, як можна зупинити хворобу. Вони хочуть жити, як звичайно, тож їм дуже важко дослухатися інструкцій постійно залишатися вдома", - відзначив голова селища Кепух у розмові з Reuters.

Водночас, це не єдиний незвичний спосіб боротьби за дотримання карантину у світі.

В Індії, наприклад, поліція носить шоломи, які формою нагадують коронавірус - щоб підкреслити для громадян ризики хвороби.

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