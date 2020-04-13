Привиди - за карантин. Як давні повір'я згодились проти коронавірусу
В індонезійському селищі волонтери почали перевдягатися на примар-поконгів - душі померлих, в яких вірять місцеві, - щоб змусити людей не виходити з дому вночі і не порушувати карантин.
Поконги проти коронавірусу
Патрулі з "привидів" почали з'являтися минулого місяця у селищі Кепух на індонезійському острові Ява.
За місцевими повір'ями, душі померлих, які з якихось причин не можуть залишити тіло, ночами вештаються у білих поховальних саванах.
Їх називають "поконги".
Місцева влада вирішила залучати волонтерів, які б одягалися "поконгами" й лякали місцевих жителів, які не дотримуються карантину та виходять з дому ввечері та вночі.
Як передає агенція Reuters, спочатку "примарні патрулі" дали зворотний ефект - люди навпаки, почали спеціально виходити на вулицю, щоб побачити волонтерів.
Але ситуація змінилася, коли "поконги" почали з'являтися раптово.
Їх стало більше й вони почали вистрибувати на перехожих.
"Після появи поконгів батьки з дітьми перестали виходити з домівок", - каже місцевий житель Карно Супадмо.
"І люди вже не збираються чи ходять по вулицях після вечірньої молитви", - додає він.
А Анжар Панка з місцевої мечеті пояснив виданню Jakarta Post, що ініціатива спрацювала, адже вона насправді нагадує людям про смертельну небезпеку хвороби від коронавірусу.
Патрулі "поконгів" організувала місцеве молодіжне об'єднання у координації з поліцією.
"Ми хотіли справді утримати людей [вдома], тому що поконги моторошні і страшні", - пояснив голова об'єднання Анжар Панканінгтяс.
Шоломи, які нагадують про хвробу
В Індонезії офіційно вже більше 4,5 тис. випадків зараження коронавірусом та 400 смертей від COVID-19. Однак і ці цифри можуть бути занижені.
Тим не менше, влада все ще не ввела жорстких обмежень для того, щоб хвороба не поширювалася. Магазини, салони краси і громадський транспорт там все ще працюють.ю
"Місцеві все ще не усвідомлюють, як можна зупинити хворобу. Вони хочуть жити, як звичайно, тож їм дуже важко дослухатися інструкцій постійно залишатися вдома", - відзначив голова селища Кепух у розмові з Reuters.
Водночас, це не єдиний незвичний спосіб боротьби за дотримання карантину у світі.
В Індії, наприклад, поліція носить шоломи, які формою нагадують коронавірус - щоб підкреслити для громадян ризики хвороби.
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