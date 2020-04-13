Києво-Печерську лавру заблокувала поліція через "вогнище коронавірусу"

Києво-Печерську лавру через спалах коронавірусу заблокувала поліція.

Станом на 16:30 поліція і Нацгвардія блокують всі входи, повідомляє наш кореспондент.

За словами правоохоронців, без спеціального дозволу до лаври нікого не впускатимуть. Також без дозволу нікого не будуть випускати.

У понеділок, після того, як у Києво-Печерській лаврі зафіксували спалах коронавірусу, мер Києва Віталій Кличко закликав МВС прослідкувати, щоб там дотримувалися карантину.

Карантин в лаврі оголосили ще 6 квітня, але, за словами співрозмовників BBC News Україна, сюди все одно приходили віряни та навіть освячували вербу 12 квітня у Вербну неділю.

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Вогнище коронавірусу

Станом на 13 квітня у Києво-Печерській лаврі підтвердили 63 нових випадків коронавірусу, загальна кількість хворих священнослужителів у монастирі - вже 90, повідомив Віталій Кличко.

12 квітня стало відомо про смерть одного монаха. Пресслужба УПЦ МП вказує, що він помер від пневмонії, але тести на коронавірус були негативні.

13 квітня помер ще один монах, "обставини смерті якого ще не повідомлялись", вказує пресслужба.

"За минулу добу 63 нових випадків, там вже понад 90 підтверджених", - заявив пан Кличко.

Раніше Кличко повідомив про 30 хворих, тож загальна їхня кількість складає 93.

Місто направить до лаври мобільні рентгени та бригади для забору матеріалів для тестування.

"Маємо мати реальну картину про вогнище захворювання", - сказав Кличко.

Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій повністю закривається на карантин, наголосив мер.

Image caption Оголошення в одному з храмів УПЦ МП в Україні

У лаврі оголосили карантин, коли 6 квітня там підтвердили перші чотири випадки коронавірусу.

Хворіє також її намісник митрополит Павло. Він здав тест на коронавірус, проте у своєму відеозверненні не уточнив його результат. Низка ЗМІ повідомляє, що митрополит Павло вже перебуває у лікарні, але офіційно лавра це не коментує.

В Олександрійвській лікарні Києва також лікується з підтвердженим коронавірусом намісник Іонинського монастиря Києва архієпископ Іона.

На вербну неділю багато церков в Україні, зокрема, які представляють УПЦ МП, не дотримались правил карантину та святили вербу з масовим зібранням вірянь.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що трьох священникам за це виписали адміністративні протоколи.

Копирайт изображения lavra.ua Image caption Владика Павло і монахи 31 березня

8 квітня влада заявила про заборону прихожанам відвідувати служби. Ходити у храм можна не більше двом вірянам одночасно.

Проводити служби у дворі храмів та святити вербу чи паски теж не можна.

Вірус у Лаврі

У Києво-Печерській лаврі 4 квітня провели тестування на коронавірус братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.

Спочатку у чотирьох з них виявили коронавірус. У відеозверненні митрополит Павло сказав, що хворіє, але не визнав прямо, що в нього коронавірус.

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На період карантину богослужіння у лаврі вирішили проводити у закритому режимі - без допуску до храмів вірян. Богослужіння показують в інтернеті.

9 квітня мер столиці повідомив вже про 30 підтверджених випадків хвороби у лаврі. Перед тим намісник лаври закликав вірян ходити до храму і не боятись коронавірусу.

Києво-Печерська лавра є однією з найбільших православних святинь. Вона перебуває в користуванні УПЦ Московського патріархату.

Карантин в Іонинському монастирі

Ще один православний монастир Києва - Свято-Троїцький Іонинський - вже закрився на карантин, а його намісник архієпископ Іона (Черепанов) повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус і його шпиталізували в Олександрівську лікарню.

Монастир розташований у ботанічному саду Києва і є одним з найвідоміших в столиці.

"Друзі, ось і мене зачепила світова хвороба. Після недільної служби на вулиці в мене піднялась температура, у понеділок дійшла до 38, і я про всяк випадок зробив тест. Вчора стало відомо, що він позитивний", - написав архієпископ Обухівський Іона, який є вікарним єпископом Київської митрополії.

Копирайт изображения church.ua Image caption Іонинський монастир

Він каже, що перебуває у повній ізоляції, служби в монастирі йдуть, але без прихожан.

Монастир, як і ботанічний сад, на карантині, уточнив він. Де він заразився, єпископ не знає.

Раніше монахи монастиря писали у соціальних мережах, що їхній намісник захворів, хоча спочатку заперечував проблему і саму небезпеку пандемії.

Іонинський монастир підпорядковується УПЦ Московського патріархату.

"Моліться, постіться, ходіть у храм"

13 березня на YouTube-каналі Києво-Печерської лаври з'явилося відеозвернення митрополита УПЦ МП Павла під назвою "Карантин: чи скасують богослужіння".

У ньому настоятель заявив, що "найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу".

"Не бійтесь нічого, не жахайтеся подій, які йдуть, а вони будуть, і буде ще гірше, якщо ми не покаємося", - наголосив владика Павло.

"Від нас сьогодні потрібне єдине: моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не дивіться: старше покоління чи молодше. Всі поспішайте до храму", - закликав він.

Він також розкритикував "укази безумних велінь, щоб сьогодні не ходили до храмів".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Митрополит УПЦ МП Павло закликав людей ходити до храму

"Ми живемо у вільній, як називають сьогодні, демократичній країні. І ніхто не має права змусити мене не ходити до храму", - відзначив митрополит Павло.

Він запевнив, що не дозволить закрити Києво-Печерську лавру: "Ми будемо ходити хресними ходами, будемо цілодобово молитися".

Сам Павло ще 31 березня брав участь у постригу монахів лаври.

В останні дні з'являється все більше повідомлень про хворих на коронавірус священнослужителів.

Влада Молдови раніше повідомила, що у групи паломників до Почаївської лаври після повернення додому виявили коронавірус.

У самій лаврі наразі заперечують наявність хворих на коронавірус, але тестів там не проводили.

Проте влада Почаєва нещодавно заявила про позитивний тест священника. ЗМІ повідомляють, що він може бути з Почаївської лаври.

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