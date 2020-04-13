У Чехії карантин врятував жінок від традиційного шмагання на Великдень

Копирайт изображения AFP

Карантин, запроваджений через коронавірус, став на заваді неоднозначній чеській великодній традиції, коли чоловіки "грайливо" шмагають жінок вербовими різками.

Вважається, що цей ритуал, який практикують переважно в сільській місцевості в перший понеділок після Великодня, додає жінці плідності.

Чоловіки ходять від дому до дому, співають та шмагають жінок по ногах та сідницях.

Їм, натомість, вручають писанки та пригощають сливовицею.

Втім, для багатьох жінок ця традиція зовсім не приємна.

"Болить пекельно", - зізнається Ладка Бауерова, яка виросла в Празі, а не в селі.

"Ще з дитинства мене бентежив деспотичний символізм цієї традиції - ви даєте чоловікам свої яйця, щоб вони припинили насильство. Це було просто неправильно", - каже вона.

Копирайт изображения AFP

Цей звичай можна розглядати і як сільську традицію, що коріниться в язичницьких ритуалах плодючості, і як сексистське нагадування про владу патріархату.

Цього року дотриматися цієї традиції не вийшло, адже міністр внутрішніх справ Ян Хамачек закликав чехів залишити їхні різки вдома.

У неділю в Чехії зареєстрували 89 нових випадків зараження коронавірусом, загалом від Covid-19 тут померли 139 людей.

Тож влада закликає людей берегтися та обов'язково носити захисні маски.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!