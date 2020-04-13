Чорнобиль і пожежі: як горять ліси біля Чорнобильської зони

  • 13 квітня 2020

Пожежі в Чорнобильській зоні та її околицях тривають з 4 квітня.

Поліція повідомляє, що вони почалися з дій жителя села Рагівка, який "задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву". Вітром вогонь перекинуло далі.

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