Чорнобиль і пожежі: як горять ліси біля Чорнобильської зони

Пожежі в Чорнобильській зоні та її околицях тривають з 4 квітня.

Поліція повідомляє, що вони почалися з дій жителя села Рагівка, який "задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву". Вітром вогонь перекинуло далі.

Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.