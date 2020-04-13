Києво-Печерська Лавра на карантині: українців закликають уникати храмів. Випуск новин 13.04.2020
У випуску 13 квітня:
- На Великдень до церкви цьогоріч не вийде: храми просять вірних тримати дистанцію, а Києво-Печерська Лавра стала вогнищем поширення вірусу;
- Перекроювання бюджетного пирога: від кого і чому забрали фінансування в кризовому бюджеті України, аналіз нашого кореспондента;
- Маски проти COVID-19: коли носити, коли не носити - і кого вони можуть врятувати;
- З Болівії - до Вінниці: історія українки, яка подолала пів світу на шляху із болівійських джунглів додому.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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