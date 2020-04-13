Києво-Печерська Лавра на карантині: українців закликають уникати храмів. Випуск новин 13.04.2020

У випуску 13 квітня:

На Великдень до церкви цьогоріч не вийде: храми просять вірних тримати дистанцію, а Києво-Печерська Лавра стала вогнищем поширення вірусу;

Перекроювання бюджетного пирога: від кого і чому забрали фінансування в кризовому бюджеті України, аналіз нашого кореспондента;

Маски проти COVID-19: коли носити, коли не носити - і кого вони можуть врятувати;

З Болівії - до Вінниці: історія українки, яка подолала пів світу на шляху із болівійських джунглів додому.

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